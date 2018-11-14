Как не ошибиться при покупке вещей в масс-маркетах

Не за горами сезон сказочных акций и распродаж. Каждая модница с нетерпением ждет своего звездного часа, чтобы скорее отправиться за покупками и пополнить свой гардероб. Однако будьте осторожны!

Период распродаж — самое коварное время для неподготовленного покупателя. Сбиться с толку и приобрести совершенно ненужные вещи можно в два счета. WMJ.ru подготовил для вас подробный ликбез, который поможет во время походов по магазинам и сделает ваш шопинг продуктивным, интересным, а главное — полезным.

Когда полки магазинов снизу доверху набиты вещами с красными ценниками, сложно устоять. И вряд ли найдется та модница, которая спокойно пройдет между рейлами и уйдет без покупок. В таком случае есть опасность купить лишнее, поэтому всегда составляй список того, что хочешь приобрести. Когда есть план, вам будет сложнее сбиться, и вероятность набрать ненужные вещи снизится.

От теории к практике

При выборе обуви вам стоит быть очень внимательной. Мы не советуем покупать «хиты» масс-маркет-магазинов, которые можно увидеть на каждом встречном. Объясняем почему: в маркетинг таких вещей вложено гораздо больше средств, чем в их производство. Следовательно, прослужит такая пара обуви значительно меньше, чем забытые всеми лаконичные ботильоны, которые лежат на верхней полке в магазине. Именно на такую обувь стоит обращать внимание: классический дизайн, плотный на ощупь материал и хорошо прошитая подошва. Кстати, цены на такие неприметные, как вам кажется, модели, могут быть выше, чем на остальной ассортимент, но именно они, как правило, являются качественным и достойным продуктом, который стоит приобрести.

Трикотаж

Выбирая вещи из трикотажа, всегда смотрите на бирку с составом ткани и мните их в руке. Если вещь быстро принимает свой естественный внешний вид, то она стоит покупки, а если после такой процедуры изделие осталось очень мятым, то дорога ему обратно на рейл.

Отдавайте предпочтение вещам из стопроцентного хлопка, вискозы и смеси шерсти и синтетики в соотношении 80% к 20% — такие свитера и шарфы не будут скатываться, линять, и ухаживать за ними будет гораздо проще.

Верхняя одежда

Согласитесь, что сложно выбрать «неправильный» пуховик. Но вот совершить ошибку при выборе пальто очень просто! Самое главное — это, конечно же, обращать внимание на материал, из которого оно изготовлено. В составе изделия должно быть минимум синтетики. Доверяйте своим ощущениям: материал должен быть плотным по структуре и приятным на ощупь.

Дизайн модели тоже немаловажен. Как правило, очень дешево выглядят цветные детали и принты на вещах из масс-маркета. Поэтому отдавайте предпочтение классическому дизайну и базовым цветам — это однозначно беспроигрышный вариант.

Сумки и аксессуары

Сумки и аксессуары призваны завершать ваш образ, так что относиться к выбору этих важных деталей стоит очень внимательно. Однако найти качественные модели в масс-маркет-магазинах порой бывает очень сложно. Выбор сумок и аксессуаров по доступным ценам, к сожалению, ограничен. И все же достаточно следовать нескольким правилам, чтобы не ошибиться с выбором и потом не жалеть о покупке.

Во-первых, обращайте внимание на фурнитуру. Лучший вариант — это ее полное отсутствие. Связано это опять же с тем, что молнии и замки в масс-маркет-магазинах быстро выходят из строя, а декор в виде перьев, страз и пайеток быстро теряет свой первоначальный внешний вид. Других аксессуаров это тоже касается.

Во-вторых, яркий дизайн таких моделей вряд ли будет органично вписываться в ваш образ. Чрезмерное украшательство всегда выглядит дешево.