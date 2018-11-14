6 вещей, которые нужно перестать покупать

Импульсивные покупки — враг любой девушки. Особенно, если они случаются из месяца в месяц, как только обновляется ассортимент магазинов. Мы понимаем, шопинг-терапия дает результаты, но не долговременные. Именно поэтому на проблему стоит посмотреть под рациональным углом — зачем покупать то, что уже через короткое время перестает быть актуальным?

Мы за осознанное потребление. Поэтому составили список вещей, которые особенно часто встречаются в засоренных гардеробах модниц, и советуем воздержаться от их приобретения.

1. Вещи с пайетками

Разнообразные топы, юбки, платья, брюки и свитшоты с пайетками появляются в магазинах каждый сезон, и все равно оказываются актуальными несмотря на время года: летом обычно самые частые вечеринки, куда можно надеть нарядную одежду, осенью — квартирники и презентации, а зимой — Новый год. И все же если вы редко посещаете вечеринки, стоит тщательно взвесить все за и против вещей с пайетками. Даже если иметь такой модный предмет очень хочется, подойдите к выбору основательно: оцените качество, дизайн и цвет так, чтобы все три критерия на 100% устраивали.

2. Футболки с "попсовыми" принтами

Логотипы и надписи по-прежнему остаются на пике моды. Но многие дизайнеры и масс-маркет бренды спекулируют на желании потребителей быть в тренде, а потому помещают на футболки рок-группы (вы действительно поклонница?), избитые фразы ("свобода" и "пятница" — одни из многих) и знакомые рисунки (отвечают ли фото-принты из 90-х вашему вкусу?). Стоит помнить, что такие вещи быстро теряют популярность и буквально через сезон попадают в списки анти-трендов.

3. Серебристые вещи

Если они не вписываются в ваш повседневный или классический гардероб, то, скорее всего, так и останутся висеть в шкафу, дожидаясь счастливого часа. Придется докупать к футуристичной одежде схожие по стилистике предметы.

4. Джинсы

Пусть вас не удивляет этот пункт: джинcы — одна из самых популярных покупок, ведь новинки из денима появляются чаще всего остального. Более голубые, менее зауженные, с интересной деталью, без декора вовсе — каждый раз новые модели кажутся актуальными и подходящими под текущие потребности. Однако одной-двух классических пар достаточно, чтобы создавать интересные свежие образы.

5. Туфли на очень высоком каблуке

Каждый раз мы обещаем себе начать ходить на каблуках — и с каждой покупкой роскошных туфель терпим фиаско. Практичность выигрывает в любых ситуациях, а несчастная пара остается в коробке до неопределенного времени.

6. Прозрачные блузки

Если вы не готовы демонстрировать белье или надевать боди или тонкие майки, то эта покупка в принципе необоснованна. Лучше выбрать одну классическую сорочку и одну цветастую непрозрачную блузку, которые будут радовать качеством и дизайном не один сезон.