Стоит ли покупать ботфорты и с чем их потом носить: модные советы и звездные примеры

С наступлением осенне-зимнего сезона выбор одежды осуществляется по одному принципу: вещи должны быть теплыми и комфортными. К сожалению, многие уверены, что холодное время года не предназначено для модных образов. Однако это совсем не так. Сегодня мы решили рассказать тебе о теплой и стильной обуви, в которой ты не только не замерзнешь, но и будешь приковывать восхищенные взгляды прохожих. Разбираемся, как носить ботфорты в этом сезоне и выглядеть привлекательно.

Многие девушки ошибочно полагают, что ботфорты выглядят слишком вульгарно. На самом деле все зависит от того, насколько умело ты можешь обращаться с этой обувью. При правильной комбинации ботфорты в меру подчеркнут твою сексуальность и добавят образу женственности. Если ты давно мечтаешь приобрести себе пару высоких сапог, то время пришло! В этом сезоне ботфорты на пике популярности, так что грех не воспользоваться этой возможностью. А если тебя мучают сомнения, потому что ты не знаешь, с чем носить эту обувь, не переживай! Мы расскажем, как выбрать идеальную пару и с чем ее носить.

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В поисках идеала

Раньше считалось, что ботфорты подходят исключительно высоким девушкам с идеальной фигурой. К счастью, все изменилось. Теперь высокие сапоги могут носить не только модели. Тем более что ботфорты, наоборот, визуально увеличивают рост, а это как раз то, что нужно невысоким девушкам. Правда, в таком случае лучше выбирать обувь с лаконичным дизайном, иначе есть вероятность, наоборот, испортить пропорции.

Кроме того, в этом сезоне очень популярны ботфорты с широким голенищем гармошкой. Эти объемные сапоги подойдут тем, кто не может похвастаться стройными ногами.

Опасные сочетания

К сожалению, не все умеют носить ботфорты, поэтому многие совсем отказываются от этой обуви, дабы избежать ошибок. Однако достаточно знать несколько правил, чтобы не стать жертвой модных провалов. И мы тебе с удовольствием в этом поможем.

Во-первых, держи баланс! Что это значит? Ботфорты добавляют образу дерзости и сексуальности, поэтому их лучше сочетать с более сдержанной одеждой. Откровенные вырезы, стразы, пайетки и прочие детали декора здесь совсем не к месту. Не перегружай образ дополнительными деталями, иначе есть вероятность выглядеть вульгарно.

Во-вторых, комбинация «ботфорты + кожа» вряд ли будет смотреться выигрышно. Ты же не хочешь быть похожа на байкершу или, еще хуже, на девушку легкого поведения?

Составляем стильные образы

Чтобы убедить тебя в том, что ботфорты — мастхэв этого сезона, мы решили спросить совета у настоящего профессионала. Специально для читательниц WMJ.ru стилист и блогер Анна Айвазян делится своими стильными секретами и рассказывает, с чем лучше носить ботфорты.

«Высокие ботфорты на низком ходу отлично сочетаются с платьями и юбками длины мини, а также с короткими шортами. Однако в этом случае нужно быть осторожной с выбором колготок — никакого телесного цвета! Такое сочетание еще со времен фильма «Красотка» признано слишком откровенным. Кстати, точно такой же эффект производит сочетание ботфортов и глубокого декольте.

Ботфорты подлиннее хорошо смотрятся с платьями-свитерами и трикотажными платьями. Например, модели крупной вязки в сочетании с широким кожаным ремнем составят отличную пару высоким сапогам, плотно облегающим ноги.

Что касается верхней одежды, то эта обувь отлично смотрится как с пуховиками oversize, так и с классическими пальто или шубами».

Надеемся, что мы убедили тебя приобрести пару стильных ботфортов. Теперь ты знаешь, как носить эту обувь и не совершать модных ошибок.