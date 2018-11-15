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Защитники животных пустили енотов на шапки
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Защитники животных пустили енотов на шапки 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Одежда и аксессуары из кролика, лисы и енотовидной собаки были обнаружены в крупных британских магазинах, выступающих против натурального меха. Об этом сообщает Daily Mail.
Поводом для разбирательства послужила поступившая в редакцию телепередачи Watchdog жалоба покупательницы Хлои Сальви (Chloe Salvi). Женщина заказала на eBay шапку с помпоном из искусственного меха, однако в результате экспертизы выяснилось, что помпон сделан из меха енота.
По итогу проведенного исследования эксперты Watchdog обнаружили, что в ассортименте многих крупных магазинов Великобритании с «антимеховой» политикой, таких как TK Maxx и Missy Empire, представлены вещи из натурального меха.
В марте глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. При этом отмечалось, что на момент публикации статьи сайт Versace по-прежнему предлагал посетителям украшенные мехом пальто.
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