8 вещей, которые останутся в тренде в 2019 году

8 классических вещей, которые останутся в тренде в 2019 году

Чтобы оставаться стильными, не обязательно следовать мимолетным тенденциям. Достаточно выбрать вещи, которые считаются вневременной классикой, но с современными фасонами. Изучив коллекции весны-лета 2019, мы составили список из 8 базовых предметов, которые точно останутся модными в следующем году.

1. Песочный тренч

Благодаря стритстайлерам, которые вдоволь поносили эту вещь на прошедших Неделях моды, и последнему показу Burberry, который предложил множество классических моделей, следующей весной и осенью он останется главным мастхэвом.

2. Джинсовая юбка миди

Кажется, джинсовые юбки никогда не выходили из моды, но прошлым летом их популярность достигла пика. В следующем сезоне дизайнеры не собирается от них отказываться. Особенно интересно смотрятся юбки длины миди, которые заменяют наскучившие плиссированные варианты из трикотажа и строгие карандаши.

3. Однотонный жакет

Как ни удивительно, но остромодные в этом сезоне клетчатые жакеты обещают отойти на задний план в следующем году, уступив место однотонным моделям. Варианты самых разных пастельных оттенков и классических цветов вроде черного и белого, а также прямого кроя захватили весенне-летние показы.

4. Классические ботильоны

Обувь с анималистичным принтом всегда будет смотреться интересно, и все же она может быстро надоесть. Что никогда не выйдет из моды и списка обязательных составляющих любого гардероба, так это классические черные ботильоны без лишних деталей. Они сочетаются с чем угодно.

5. Прямые рабочие брюки

Тему рабочей одежды дизайнеры не успели развить достаточно, чтобы вещи в такой стилистике заполонили все магазины от мала до велика. Поэтому многие из них предложили в утилитарной одежде отправиться в путешествие или даже на работу (вспомните показы Givenchy и Alberta Ferretti).

6. Блузки с объемными рукавами

Романтичный стиль перетекает из сезона в сезон, заставляя забыть про минимализм. Блузки с объемными фантазийными рукавами, как у средневековых нарядов, останутся такой же актуальной заменой простым рубашкам без деталей.

7. Платья-рубашки

Легче назвать тех дизайнеров, которые не предложили для следующего сезона эту универсальную модель. Особенно модными окажутся асимметричные платья с воротничком, манжетами или разрезанными рукавами, но классические варианты тоже не отменяются.

8. Свободное худи

Тренд на удобство и практичность крепко держится в умах дизайнеров и рядовых потребителей. Если раньше худи следовало носить только на спортивные тренировки и прогулки с собакой, то теперь это полноценный предмет гардероба, уместный на работе, вечеринке, в музее — где угодно. Дольше не будут надоедать модели без рисунков, но интереснее смотрятся кофты с фото-принтами.