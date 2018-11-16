Как СПИД изменил моду

Эпидемия этой страшной болезни, которую позже стали называть чумой XX века, разыгралась в Нью-Йорке в 1980 году. Масштабы болезни сложно было оценить сразу, так как об этом старались не говорить.

В обществе было принято считать, что СПИД — это кара за гомосексуализм, а гетеросексуальных людей эти проблемы не касаются. Еще в 1988 году журнал Cosmopolitan писал, что женщинам, которые занимаются сексом без презерватива с гетеросексуальными мужчинами, нечего бояться, а уж в миссионерской позиции заражение вообще исключено.

Отношение к проблеме начало меняться, когда стало известно о болезни актера Рока Хадсона. Его знала и любила вся страна, и его сложно было отнести к маргиналам. Постепенно обсуждение проблемы стало выходить в публичное пространство.

Фильм "Филадельфия с Томом Хэнксом и Дензелом Вашингтоом вышел в 1993 году и стал одним из первых, в котором поднимались проблемы геев, готофобии и СПИДа. Кстати, в фильме была постельная сцена с Томом Хэнксом и Антонио Бандеросом, но ее решили вырезать из финальной версии. Позже эту сцену включили в некоторые DVD-издания.

В 1990 году в журнале LIFE появилась фотография Терезы Фрэр. Снимок был сделан незадолго до смерти Джона Кирби , который вернулся в семью и во всем признался, семья его сумела принять и простить. Позже раскрашенное фото, получившее название "Лицо СПИДа" использовала марка одежды Benetton в одной из своих рекламных кампаний.

Benetton

После выхода рекламной кампании поднялась волна возмущения, в чем только не обвиняли Benetton, но семья Кирби дала согласие на использование снимка, потому что он привлекает внимание к проблеме, о которой нельзя молчать.

Люди умирали тысячами, не только в Америке, но и во всем мире. Об этом начали говорить вслух и искать решение. И, конечно, эта страшная болезнь не могла не повлиять на современную культуру и моду в том числе.

Существует точка зрения, что от СПИДа умерли многие талантливые дизайнеры, известные, как Франк Москино, и не очень, которые просто не успели заявить о себе. Будь они живы вся индустрия моды могла пойти по другому пути.

На смену ярким цветам пришли серые приглушенные тона, в мужских коллекциях все меньше было экспериментов, и все больше строгих линий и прямых силуэтов.

В женских коллекциях стала прослеживаться БДСМ-тематика: кожа, ремни, молнии. Одна из коллекций Версаче, так и называлась Miss S&M. Кстати, о нем говорили, что он также был болен и мог умереть от СПИДа, если бы его не убили раньше.

В уличную моду пришел гранж и антисекс: рваные джинсы, кроссовки, ботинки на плоском ходу, объемные свитера и вытянутые футболки — все, что максимально скрывало фигуру и не подчеркивало сексуальность.