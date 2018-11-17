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Как одеться во все черное, чтобы не было скучно
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Как одеться во все черное, чтобы не было скучно 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: depositphotos
Облачившись во все черное, так легко уйти в депрессию и погрузить в нее окружающих. Но вот Виктория Бекхэм, Ирина Шейк, Крисси Тайген и Эльза Хоск точно знают, как правильно сочетать черные вещи, чтобы не было скучно. Девушки пользуются простыми правилами, поэтому всегда и при любых условиях выглядят отлично.

Правило 1

Сочетать в наряде разные текстуры и материалы. Носите кожу с шерстью, хлопком и винилом. Эльза Хоск и Марта Хант покажут, как надо!

Правило 2

Добавлять яркие акценты в виде аксессуаров: пусть ваш total black look дополнит красная сумка, белые ботильоны или массивные цветные серьги.

Правило 3

Многослойность. Не бойтесь надевать вместе свитера, рубашки, кардиганы и куртки. Чем больше слоев, тем интереснее (и теплее).

Правило 4

Костюм или смокинг еще никогда никогда не подводили. Этим правилом точно пользуется Виктория Бекхэм, которая обожает различные сеты и комплекты. Такие вы найдете и в одноименном бренде дизайнера.

Правило 5

Настроение! Гораздо важнее то, что вы чувствуете, а не то, что надели. Поэтому Ирина Шейк на прогулке с семьей и Белла Хадид на свидании с The Weekend всегда выглядят круто.
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