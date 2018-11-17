Как одеться во все черное, чтобы не было скучно

Облачившись во все черное, так легко уйти в депрессию и погрузить в нее окружающих. Но вот Виктория Бекхэм Ирина Шейк , Крисси Тайген и Эльза Хоск точно знают, как правильно сочетать черные вещи, чтобы не было скучно. Девушки пользуются простыми правилами, поэтому всегда и при любых условиях выглядят отлично.

Правило 1

Сочетать в наряде разные текстуры и материалы. Носите кожу с шерстью, хлопком и винилом. Эльза Хоск и Марта Хант покажут, как надо!

Правило 2

Добавлять яркие акценты в виде аксессуаров: пусть ваш total black look дополнит красная сумка, белые ботильоны или массивные цветные серьги.

Правило 3

Многослойность. Не бойтесь надевать вместе свитера, рубашки, кардиганы и куртки. Чем больше слоев, тем интереснее (и теплее).

Правило 4

Костюм или смокинг еще никогда никогда не подводили. Этим правилом точно пользуется Виктория Бекхэм, которая обожает различные сеты и комплекты. Такие вы найдете и в одноименном бренде дизайнера.

Правило 5