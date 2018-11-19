В чем соблазняли мужчин наши бабушки

Как изменились со временем одежда, аксессуары, предметы и вещи, которыми пользуемся. Любопытно заглянуть в историю, не так ли?

В первые годы советской власти государство практически не занималось выпуском нижнего женского белья. Барышни носили сорочки и панталоны, припасенные в качестве приданого еще до революции. Нарядные комбинации, пояса и корсеты шили по иностранным выкройкам только в частных мастерских или по индивидуальным заказам в ателье «Москвошвея» и «Ленинградодежда». Красивое нижнее белье считалось мерзкой буржуазностью, и с середины 20-х годов на гребень моды взлетели трикотажные футболки, майки и спортивные трусы.

s-info

И вскоре стали воплощением идеи о равенстве полов. Кто не мог достать красивого нижнего белья, вынужден был обращаться к портнихам. К владельцам заграничных выкроек бюстгальтеров или комбинаций стояли очереди.

Оберегая попу

Послевоенная мода на нижнее белье тоже отдавала военным униформизмом. Самая распространенная мужская нижняя одежда того времени — китайские кальсоны «Дружба» нежно-голубого цвета, с начесом и двумя пуговицами на гульфике.

s-info

Достать их считалось большой удачей, потому что зимой китайская «Дружба» очень успешно спасала попу от мороза. В то время теплые панталоны с начесом носили и женщины, как правило, одинаковых расцветок: бабушки, мамы и дочки наряжались в совершенно одинаковые штанишки — розовые, фиолетовые или салатовые.

Многофункциональные колготки

С наступлением хрущевской оттепели мода на нижнее белье в СССР изменилась. В страну стали завозить «интимные» товары из ГДР и Польши, но обычным женщинам это было недоступно. В борьбе с тотальным дефицитом нижнего белья женщины проявляли чудеса изобретательности. В трикотажных ателье виртуозно поднимали петли на старых колготках и шили трусики из комбинаций. Из бязевых мужских кальсон кроили «пеньюары». А разноцветные мужские трусы без всяких ухищрений становились девичьими шортами!

Даже выполнив свою прямую функцию, советское белье продолжало еще долго служить своим владельцам. Мужские кальсоны, пройдя долгий путь, превращались в половые тряпки, из старых трусов и лифчиков вязали коврики для прихожих, из рваных гольфов делали детские игрушки.

s-info

Но, пожалуй, самым функциональным предметом женского туалета оказывались капроновые колготки. Ими затыкали на зиму окна, через них продавливали варенье, чтоб избавиться от косточек, в них хранили лук, дабы он не «задохнулся».

Ив Монтан разбушевался

В 1956 году знаменитый французский певец одним из первых после падения «железного занавеса» выступил в Москве с концертами. Позднее в своих мемуарах он вспоминал: «Больше всего во время визита в СССР меня потряс прилавок с женским бельем в одном из московских универмагов».

Монтан даже приобрел несколько теплых женских панталон с начесом ядовито-голубого цвета. О выставке подобного советского белья, устроенной им в Париже, до сих пор вспоминает французский бомонд.

Советское белье — это целая эпоха. Нынешние модницы потешаются над лифчиками и трусиками своих мам и бабушек, искренне не понимая, как это можно было носить. Бабушки же рассматривают дамские панталоны с начесом со слезами на глазах. Наверное, вспоминают, как в них было тепло и уютно.

Гладкие, упрощенные

Не одно поколение мальчишек в СССР выросло в семейных трусах, которые в народе называли по-простому — «семейники».

В большинстве семей того времени мужчины расценивали сей предмет туалета не просто интимной вещью, но и привычной домашней одеждой, которая носилась вкупе с майкой. Причем благодаря резинке один размер трусов можно было носить всей семьей. Своим появлением семейные трусы обязаны форме физкультурников 1920—30-х годов, похожей на шорты (боксеры, футболисты и т.д.). По номенклатуре швейного производства этого времени они значились как «трусы гладкие, упрощенные».