Модные тренды зимы 2018-2019

Одни любят моду, другие нет, кто-то просто об этом не задумывается. Но отправляясь за обновками в магазин, мы задаемся вопросом, что же актуально в этом сезоне? Все же большинству из нас хочется идти в ногу со временем.

Итак, что можно приобрести модного и стильного для зимнего гардероба?

По-прежнему остается актуальной многослойность, спортивно-городской стиль, свободный крой и удобство.

Модные оттенки сезона — это традиционный синий, серый и коричневый, а также яркий желтый и загадочный фиолетовый.

Обувь лучше выбирать на низком ходу или невысоком каблуке. В 2019 в тренде кроссовки, ботинки различного вида и стиля, яркие ковбойские сапоги.

Зимой 2019 года можно освежить образ с помощью новенькой дубленки. Овчина вернулась в моду! Этот камбэк довольно актуален, ведь пуховики оверсайз уже поднадоели. К тому же дубленка может вписаться не только в повседневный, но и в деловой образ.

Выбирайте универсальный фасон свободного кроя с открытым декольте. Утеплиться можно будет за счет яркого палантина или шарфа. Цвет дубленки можно выбрать натуральный, а можно поэкспериментировать.

На протяжении последних пяти лет главное требование к модной одежде всего одно — быть комфортной.

Красота давно не требует жертв, по крайней мере, очень больших, а потому зимой -2019 в моде теплые и уютные вязаные свитера, практичный и ставший уже классикой деним и одежда цвета металлик.