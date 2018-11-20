Ещё
Модные тренды зимы 2018-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модные тренды зимы 2018-2019 

Мир24 1 час назад
Фото: globallookpress
Одни любят моду, другие нет, кто-то просто об этом не задумывается. Но отправляясь за обновками в магазин, мы задаемся вопросом, что же актуально в этом сезоне? Все же большинству из нас хочется идти в ногу со временем.
Итак, что можно приобрести модного и стильного для зимнего гардероба?
По-прежнему остается актуальной многослойность, спортивно-городской стиль, свободный крой и удобство.
Модные оттенки сезона — это традиционный синий, серый и коричневый, а также яркий желтый и загадочный фиолетовый.
Обувь лучше выбирать на низком ходу или невысоком каблуке. В 2019 в тренде кроссовки, ботинки различного вида и стиля, яркие ковбойские сапоги.
Зимой 2019 года можно освежить образ с помощью новенькой дубленки. Овчина вернулась в моду! Этот камбэк довольно актуален, ведь пуховики оверсайз уже поднадоели. К тому же дубленка может вписаться не только в повседневный, но и в деловой образ.
Выбирайте универсальный фасон свободного кроя с открытым декольте. Утеплиться можно будет за счет яркого палантина или шарфа. Цвет дубленки можно выбрать натуральный, а можно поэкспериментировать.
На протяжении последних пяти лет главное требование к модной одежде всего одно — быть комфортной.
Красота давно не требует жертв, по крайней мере, очень больших, а потому зимой -2019 в моде теплые и уютные вязаные свитера, практичный и ставший уже классикой деним и одежда цвета металлик.
Мир24: последние новости
От царских дворцов до модных подиумов. Валенки «дошли» до XXI века Личинки вместо мяса: полезно ли есть насекомых Видеоблогер из Челябинска стала самой сексуальной россиянкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прошу совета: как выгнать дочь из квартиры121
Самая одинокая британка ищет мужчину уже 10 лет
Стоит ли заводить молодого любовника44
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Как выглядят российские знаменитости без макияжа5
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
05:46
«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»
Любовь
05:02
Самые миниатюрные российские звезды
Звёзды Красота
04:26
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Звёзды
05:14
Звезды, чей возраст не угадать
Красота Звёзды
06:48
Любопытные факты о мужском теле
Здоровье Психология
02:38
Актер «Бедной Насти» рассказал о тяжелом разводе
Звёзды
03:06
Несложные советы: правильный список домашних дел
Дом и сад
01:57
Стать Барби: англичанке в губы ввели детское масло
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение