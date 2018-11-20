Шарлотта Генсбур стала лицом Saint Laurent 

Французский модный Дом опубликовал первые кадры новой рекламной кампании в поддержку коллекции Saint Laurent, весна/лето 2019. Ее главной героиней стала Шарлотта Генсбур, певица, актриса и дочь Джейн Биркин. Компанию на съемочной площадке ей составили модели Амбер Валетта и Ребекка Ли Лонгендайк.
Автором лаконичных черно-белых снимков, выдержанных в традиционной стилистике бренда, выступил известный фэшн-фотограф Дэвид Симс. Он же снял короткие видео, на которых звезды кампейна позируют под культовую композицию Игги Попа «Passenger» в вещах из весенне-летней коллекции модного Дома.