5 обувных трендов сезона

Каждый сезон глянцевые журналы составляют списки трендов, подозрительно похожие на те же, что и в прошлом году. Кроссовки, сапоги-чулки и ботильоны-носки, туфли-лодочки — от одних и тех же моделей, которые, раз войдя в моду, так из нее и не вышли, мы устали.

Так что составили собственный альтернативный гид по обувным тенденциям сезона — впустите в свою жизнь что-то новое вместе с Bazaar.ru и Stuart Weitzman — примеры мы собрали как раз из свежей осенне-зимней коллекции бренда.

Жокейские сапоги вместо казаков

Ковбойские сапоги стали главным открытием сезона — о том, что казаки теперь необходимы любой моднице, не написал только ленивый редактор моды. Поэтому надоесть они успели еще до наступления самой осени. Альтернативой станут жокейские сапоги — тоже связанные и с приключениями, и с верховой ездой. Благодаря узкому голенищу, плотно облегающему ногу, и плоской подошве они еще и более универсальны, чем казаки, и не поставят в образе лишних воинственных акцентов.

Коричневый вместо черного

Если летом даже самые хмурые люди позволяют себе цветовое разнообразие, то с приходом холодов возвращаются к любимой и безопасной базе — черному цвету, который, считается, подходит ко всему. Это утверждение верно. Но коричневый, который дизайнеры объявили хитом сезона, не уступает черному в универсальности и смотрится свежее. Выбирайте любой оттенок, который вам по душе: от рыжего до темно-древесного.

Сапоги до колена вместо ботфортов-чулок

Классические ботфорты из замши-стрейч с кожаной тесьмой — одна из самых узнаваемых моделей Stuart Weitzman. Благодаря лаконичному дизайну, разнообразию цветов и комфортной колодке они — и подобные им модели — уже долгое время не выходят из моды. Но если вам все же хочется чего-то нового, в коллекции бренда всегда можно найти интересную альтернативу. Обратите внимание на сапоги с прямым и широким голенищем до колена, которые пришли к нам прямиком из 70-х. У них устойчивый каблук вместо тонкой шпильки, они одинаково хорошо смотрятся с юбками любой длины и узкими брюками — что особенно актуально зимой.

Викторианские ботинки вместо «мартенсов» и кроссовок

Кроссовки давно стали главным видом обуви в мире — и видеть их до сих пор в списках трендов странно. То же и с грубыми ботинками в стиле "мартенсов", которые вернулись в официальную моду на волне увлечения 90-ми, — эй, мы ведь и так не переставали их носить! Из обуви на шнуровке, которую действительно можно назвать именно трендовой, выделяются ботильоны в викторианском стиле. "Викторианский стиль" здесь скорее условность — так называют любые узкие полусапоги на шнуровке, с узким мысом и устойчивым, комфортной высоты, каблуком.

Фактурные материалы вместо гладкой кожи

Ухаживать за гладкой кожей, конечно, проще, чем за вельветом, бархатом и замшей. Но лучшей поры для роскошных фактурных материалов не будет — так что не бойтесь сложностей! Можно поискать ботильоны с гобеленовым плетеным верхом, а можно облегчить себе задачу и просто купить пару из замши в королевском бордовом или изумрудном цвете. Или сапожки с внешней и внутренней отделкой из овчины — такая "натуральность" этой осенью как раз в почете.