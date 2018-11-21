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Как носить желтый этой зимой 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мы уже выяснили, что носить пастельные оттенки осенью и зимой, а также самые яркие цвета не просто можно, но и нужно. Осталось определиться, какой именно вам по душе.
Для теплого настроения на полгода вперед советуем обзавестись вещью цвета лимонного суфле — его дизайнеры облюбовали как для этого сезона, так и для следующего весенне-летнего.
Harper’s Bazaar
Даже строгие образы Louis Vuitton и Escada смотрятся в нем жизнерадостно и свежо. А лаконичное платье без деталей оттенка неспелого лимона как у Jil Sander напоминает о лете и прохладном сорбете.
Harper’s Bazaar
Подбирайте близкие оттенки — оранжевый, персиковый или розовый. Кроме того, хорошо будут сочетаться с лимонным и пастельно-желтым коричневый, бежевый, белый, золотой и терракотовый.
Harper’s Bazaar
Если составить тотал-лук из похожих оттенков, получится уютный образ, благодаря которому серая погода и ненастье покажутся несущественными мелочами.
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