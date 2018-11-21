7 стильных дафлкотов на осень и зиму

Среди видов верхней одежды дафлкот занимает особое место — все-таки самое неформальное пальто из всех возможных. Это практичная, элегантная, универсальная и очень узнаваемая вещь в гардеробе. Вместе с магазином Dufflecoatshop мы подобрали несколько красивых и оригинальных моделей классического английского пальто.

Что такое дафлкот

Это пальто из толстой шерстяной ткани. Его отличительные черты: застежки-клыки на длинных петлях, накладные карманы и капюшон. Как и многие другие виды одежды, дафлкот пришел к нам в гардероб из армии — во время Первой мировой войны в такое пальто были одеты солдаты британского военно-морского флота, а сегодня мы спасаемся в нем от холодной зимы и дождливой осени.

1. Классический бежевый

Традиционный цвет для дафлкота — бежевый или, как его называют британцы, «верблюжий» (camel). В такой расцветке пальто смотрится женственно, даже нежно. Вдохновиться идеями для образов с дафлкотом можешь у новой Сабрины — в сериале маленькая ведьма носит темно-коричневое пальто нараспашку с яркими свитерами и темными брюками. Заказать дафлкот

2. Свободный силуэт

Армейские дафлкоты были очень широкие и короткие. Когда пальто вышло за пределы военной формы, появились модели разной длины и силуэта. Если любишь оверсайз, обрати внимание на свободное пальто средней длины. Под такое спокойно можно надеть толстый свитер, но и на футболке оно будет сидеть хорошо. Заказать дафлкот

3. Бургунди

Мой любимый цвет и вкус осени — винный. Этот оттенок излучает тепло, лучший выбор для пасмурной погоды. Подойдет тем, кто устал от классической черно-бело-коричневой гаммы, но не любит кричащих цветов. Заказать дафлкот

4. Желтый

Узнаваемые детали дафлкота — пуговицы, капюшон, карманы — делают его фасон немного однообразным. Зато цвет полностью может поменять вид пальто: в темных оттенках это брутальная вещь, в светлых — нежная и романтичная, чем-то напоминающая летнее платье. Этот яркий желтый дафлкот будет особенно хорош с платьями и юбками. Только обращай внимание, чтобы пальто полностью покрывало подол или он выглядывал из под верхней одежды не более, чем на 10-15 сантиметров. Заказать дафлкот

5. Укороченный

Короткий дафлкот лучше всего сочетать с джинсами, свитером с горлом и массивными ботинками. Отличный образ для прогулки на свежем воздухе. Такое пальто позволяет играть с шириной: можно брать строго по фигуре или на размер больше. Заказать дафлкот

6. Косая застежка

Традиционный дафлкот декорировали веревочными петлями и деревянными застежками-клыками. Сейчас петли делают из кожи, но аутентичные модели тоже можно найти, например эта с застежкой, смещенной на одну сторону. Обрати внимание на еще одну деталь, которой часто снабжают дафлкот, — широкая тканевая застежка под капюшоном, защищающая шею от ветра. Заказать дафлкот

7. Ярко красный

Возвращаемся к сочным оттенкам — и как тут снова не вспомнить Сабрину, только не в коричневом дафлкоте, а в алом пальто, в котором она появлялась особенно часто. Думаю, ее образ вдохновил не одну девушку одеться в красное в этом сезоне. Заказать дафлкот