7 неожиданных способов «похудеть» с помощью одежды

Конечно, чтобы похудеть — надо меньше есть. Спасибо, можем расходиться. Но вне зависимости от веса мы часто сами себе неосознанно «прилепляем» пару килограммов. Выбираем неправильные платья и сумки, а иногда нас подводит самая интимная часть гардероба.

Зато все знают, что нельзя носить горизонтальную полоску, и боятся ее, как огня. А вот про мини-сумки на длинном ремне и платье с запахом мало кто в курсе.

Корреспондент SHE попросила стилиста Анну Ладан наглядно показать все способы сделать себя чуть стройнее или наоборот с помощью предметов гардероба.

Правильное нижнее белье — это первое с чего нужно начать.

Белье должно быть по размеру и качественное. Оно призвано моделировать форму груди, бедер и живота. Не стоит увлекаться корректирующим бельем, это вредно для здоровья.

«Белье для носки под одежду лучше выбирать бесшовное, гладкое (без кружева и декора), чтобы очертания не читались. Как правило, это дорогое удовольствие. Искать можно в Marks&Spencer, "Милавица", "Секрет Формы", Dim, Marc&Andre. Важно, чтобы профессионально подобрали форму и посадку (не стесняйтесь обратиться к продавцу за советом). Лямки должны быть достаточно широкими, чтобы давать хорошую поддержку, разгружать спину и не впиваться в тело. Цвета бежевый и черный матовый самые универсальные», — рассказывает Анна Ладан.

Выбирая одежду, обращайте внимание на ткань, она должна быть относительно тонкой и хорошо драпироваться.

Такая ткань подчеркнет плавные линии тела, а где нужно скроет объемы драпировкой. Жесткие и толстые ткани добавляют объем. Стоит избегать твида, букле, плотного денима, крупного вельвета, жаккарда.

Избегать маленьких сумок на тонком и длинном ремне.

Маленькая сумка на пышных бедрах будет казаться меньше, а бедра, наоборот, будут казаться крупнее.

«Нужна сумка средней величины или большая. Простая и лаконичная. Важно сумку носить в руке, а не на плече (так она добавит объем на бедрах или груди). Стоит избегать жестких прямоугольных и квадратных форм, рыхлая бесформенная сумка тоже не лучший друг. В идеале сумка должна держать форму и в ней должны присутствовать скругленные и прямые линии. Пусть углы будут сглажены», — считает стилист.

Ищем везде вертикаль. Она визуально вытягивает фигуру и стройнит силуэт.

Вертикаль — это не только полоска, но также ряды пуговиц, распахнутые борта жакета, стрелки на брюках и сет из длинных цепочек, рассказывает Анна Ладан

Обратите внимание на платье с запахом

К нему можно подобрать плотные колготы и обувь в тон. Пояс нужно завязывать на самой тонкой части фигуры (под грудью).