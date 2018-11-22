Дай пощупать: бархат, пластик и другие самые модные материалы зимнего сезона

Вопреки ассоциациям, характерным для наших широт, зима — это история не только про теплый трикотаж и натуральный мех. Для самого холодного сезона дизайнеры предлагают куда более витиеватые решения, толкая нас на смелые эксперименты и заигрывания с погодой. Как именно играть — решать тебе, мы лишь контурно обозначаем правила, намеченные осенне-зимними показами. Самый модный текстиль этой зимы — в подборке WMJ.ru

Бархат

Вместе с модой на 70-е и 80-е в моду возвращается бархат. Мягкий и пластичный, винтажных оттенков, как в эпоху хиппи, или плотный, богатый черный, как в последующее десятилетие, — оба варианта ткани были представлены на подиумах и достойны оказаться теперь в твоем гардеробе.

Вельвет

О нем мы уже писали, окрестив без обиняков главным материалом сезона. Продолжаем настойчиво рекомендовать пробовать ткань: окунуться в ретро, выбрав для себя вельветовые клеши, или переосмыслить тренд на современный лад, отдав предпочтение брюкам-кюлотам. Быть элегантной в костюме, делая ставку на вельвет в мелкий рубчик, или завернуться от ветра в вельветовое пальто в рубчик широкий — что сегодня?

Атлас

Атлас и кэжуал? Да! Чтобы снизить пафосность ткани, отнестись к ней следует максимально иронично. Погружай материал в непривычную для него среду: миксуй с традиционно повседневными фактурами и плотными тканями. Или же падай в модный омут с головой: струящийся и текучий атлас шармез, самый облюбованный в этом сезоне, может легко стать твоим вечерне-праздничным козырем, например, в виде платья макси.

Блеск

Люрекс, напыление, ламе, голография, всевозможные парчеобразные материалы и органза — сиять не запрещено! Избавься от предрассудков — впусти праздник в свою жизнь! Но будь аккуратна с дозами: что хорошо для вечеринки с коктейлями, то вряд ли органично впишется в декорации офиса. Для последнего можно обойтись лишь кокетливыми намеками на блеск — металлизированная нить в трикотажном изделии уже привнесет в твой образ уверенную ноту трендовости.

Твид

Несколько лет ткань, плотно ассоциирующаяся у нас с Шанель, считалась канувшей в Лету. Однако в этом сезоне Модные дома решили вдохнуть в твид новую жизнь. И таки вдохнули! Каноничные жакеты и юбки, пальто теперь носим в сочетании с джинсой и любыми другими, отличными по стилю материалами и аксессуарами. В противном случае есть риск сильно прибавить себе возраста — оно тебе нужно?

«Чебурашка»

Соболь и песец больше не в почете: мировые подиумы уже не первый сезон делают громкие заявления в пользу искусственного меха. Чем менее он похож на настоящий, утверждают дизайнеры, тем лучше и моднее. Так что шуба из «чебурашки», или Teddy Bear Coat, — настоящий мастхэв этой и, похоже, многих последующих зим: война за экологию развернулась нешуточная. А вот отдавать дань базовой палитре или поддержать тренд на сочные цвета — дело уже твое.

Трикотаж

Куда же без него! И особенно в настоящем сезоне. Чтобы оставаться на гребне моды, выбирай более плотный и качественный трикотаж. Особенно стоит присмотреться к платьям и узорчатым джемперам, благо в магазинах их сейчас настоящее изобилие.

Пластик

К футуристическим материалам, в том числе к пластику, подиумы стали приучать нас еще во времена прошлых весенне-летних показов. Пластиковая верхняя одежда, пластиковая обувь — пройдено. Зимой предлагаем остановиться на аксессуарах. Прозрачный рюкзак или сумка с удовольствием поддержат твой повседневный аутфит и даже вечерний наряд. Не бойся экспериментировать — будущее рядом!