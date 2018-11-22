Модные вещи, которые можно носить уже сейчас

Татьяна Тимофеева , стилист, блогер и основательница Школы Шопинга, рассказывает о 5 трендах, которые появились в коллекциях весна-лето 2019 и которые нужно начинать носить прямо сейчас, не дожидаясь лета!

Карманы

Большие, заметные, накладные. Причем не только на одежде, но и на сумках и даже ремнях. Стритстайлеры пока только разминаются, но будьте готовы к тому, что в следующем сезоне каждая уважающая себя модница будет мечтать о жилетке, как у Анатолия Вассермана . Поэтому лучше начать носить уже сейчас, пока все остальные не переоделись. Моя любовь — кобура — микс поясной сумки и ремня.

Кожа

Эстетика 90-х и фильма «Матрица» не даёт покоя дизайнерам уже четвертый сезон. Мы достаточно присматривались к кожаным тотал-лукам на подиуме. Пришла пора повторить это в повседневной жизни. И я сейчас не про кожаные леггинсы. Самый модный рецепт, как носить кожу (а лучше экокожу) этой зимой — полуприлегающий крой и приглушённый цвет. Чёрный, конечно, хорош, но советую обратить внимание на сливовые, кирпичные и земляные оттенки. На матовой фактуре они особенно хороши.

Многослойность

К водолазке под рубашкой или к худи под строгим жакетом все уже привыкли. В этом сезоне усложняем задачу. Миксуем брюки с юбками и платьями. Да, тренд не самый новый — был на модной сцене года два назад, но вот опять вернулся. Как сочетать? Зажмуриться и надеть сразу две вещи: и юбку, и брюки, как будто, так и надо. А так и надо! Если хотите, чтобы образ получился более спокойным, берите брюки-дудочки со стрелками и прямую или А-образную юбку. Наверх — рубашка, майка, футболка, водолазка, джемпер или кроп-топ.

Если хочется помодничать так, чтобы у других дух захватило, то миксуйте юбки с запахом с широкими кюлотами или брюками карго. Но учтите, что в этом случае и образ получится более объёмным. Если перспектива визуально прибавить пару кило вас не страшит, то действуйте!

Акцент на декольте

Совсем не функционально, но очень модно, дерзко и ново! А в той интерпретации, в которой это появилось сейчас на жакетах, топах и платьях — особенно! Тренд для тех, кто обожает выделяться. Повторять точно будут не многие. Поэтому, если вам надоела затёртая до дыр мода в виде ботильонов-чулок, клетки и папиных кроссовок, которые есть уже у всех, то на ЭТО решатся не многие. Жгите!

Несколько сумок сразу

Тренд для модниц и офисных сотрудников, которые не хотят носить свой контейнер с ланчем в пакете. Всё просто — используйте сразу 2 сумки. Например, шоппер и маленькую кросс-боди. А уж если будете сочетать их ещё и по цвету и стилю, то это ещё плюс десять очков к fashion-карме. Дизайнеры очень давно на этом настаивают. Кстати, это не обязательно должно быть функционально. Можно и две маленькие кросс-боди надеть. Кто вообще сказал, что модницы прагматичны. Мы же, как художники. Главное, чтоб красиво было!