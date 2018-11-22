Странные модные тренды из прошлого

Мода порой удивляет нас неожиданными находками. Некоторые модные тенденции даже на подиуме выглядят странно, а уж говорить о переносе их в реальную жизнь и вовсе неуместно. Но и в прошлом мода предлагала красавицам столь дикие, что не всякая отваживалась следовать им.

1. Сросшиеся брови. Девушка в Древней Греции не могла считаться красивой, если у неё были две брови, в фаворе были чаровницы с широкой и ровной монобровью. Если гречанку природа не одарила волосками на переносице, она приклеивала смолой волоски животных, чтобы избавиться от пустого пространства между бровями.

2. Обувь на 60-сантиметровой платформе. Италия сегодня считается центром моды, такой она была и в Средневековье. Мода на очень высокую платформу появилась во Флоренции среди знати, хотя большинство обычных жителей находили её неудобной и некрасивой. Зато гигантские платформы приветствовала церковь, ведь в подобных туфлях женщины не могли танцевать, а значит предаваться греху.

3. Белладонна — ядовитое растение из семейства паслёновых. Название переводится с итальянского как «красивая женщина», а на Руси белладонна называлась «красавкой». Итальянские чаровницы времён Ренессанса использовали капли с соком белладонны для закапывания в глаза. От сока зрачки расширялись, глаза усиленно блестели, а дамы приобретали взгляд, который околдовывал мужчин.

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