Элементы одежды, которые подарила нам мода на фетиш

Некоторые из атрибутов женского гардероба, который девушки используют в повседневном луке, на самом деле еще совсем недавно были символами принадлежности к фетиш-культуре и БДСМ. Но трендам же наплевать, что вещь может рассказать об увлечениях человека гораздо больше, чем он бы сам того хотел.

Чокер

Этот модный аксессуар бил рекорды популярности всего пару сезонов назад. Все носили его на шее в качестве украшения. Но мало кто задумывался, что чокер (от английского choke — "душить") — самая что ни на есть базовая вещь в БДСМ-культуре. Чокер или, проще говоря, ошейник непременно носят люди, которые хотят подчеркнуть свое положение "нижнего", то есть человека, беспрекословно подчиняющегося своему хозяину.

стоп-кадр "Что? Где? Когда?"

Много шума наделал выпуск передачи "Что? Где? Когда?" с Аленой Повышевой , которая пришла к игрокам, надев типичный для фетиш-культуры ошейник.

Портупея

Пик моды этого предмета одежды пришелся на 2013-2014 годы, но в гардеробе любительниц принарядиться он остался надолго.

Изначально портупея была частью формы древних воителей. Этот элемент был частью снаряжения для поддержки оружия.

Соцсети

Затем аксессуар "забрали" в БДСМ-культуру. Став модным трендом, девушки все чаще стали приобретать себе портупею.

Эта вещь требует очень правильного сочетания с остальной одеждой, иначе окружающие будут теряться в двусмысленности наряда смелой модницы.

Высокие туфли на платформе

Эту обувь уже давно определили себе в качестве визитной карточки дамы, которые любят находиться в роли "хозяйки".

Соцсети

Но все чаще можно встретить массивную обувь, внешне схожую с подобными ботильонами, просто на улицах города. Ходить в них, конечно, непросто, но чего не сделаешь ради красивого эффектного лука?