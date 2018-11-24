Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что можно сделать, чтобы обувь не скользила 

Рамблер 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
Зима — это не только белая сказка, Новый год и ожидание чуда, но и гололед на дорогах. А значит, к выбору обуви нужно подойти максимально практично.

Как выбрать новую обувь

Выбирая зимнюю обувь, следует обращать внимание и на материал, из которого изготовлена подошва. Самые скользкие материалы — это кожа и резина, а вот полиуретан и термополиуретан позволят вам чувствовать себя на скользкой дорожке более уверенно. Кстати, подошва из кожи вообще очень требовательна к внешним условиям, такую обувь стоит максимально беречь.
Чем более рельефный узор на подошве, тем лучше будет сцепление с поверхностью. На гладкой подошве подскользнуться очень легко.
Если подошва легко гнется, скорее всего, и скользить она будет легко. Более устойчивая к изгибанию подошва, будет менее скользкой.

Что делать со старой обувью

Проще всего отнести обувь в сапожную мастерскую, чтобы там поставили противоскользящую накладку. Подобные накладки можно поискать в крупных магазинах в отделах, где представлено все для обуви. Такие накладки подойдут и для обуви на плоской подошве, и для каблука.
Народные умельцы предлагают бороться с гололедом с помощью лейкопластыря. Главное, выбирать тот, что на плотной тканевой основе. Он продержится пару дней.
Еще один способ — приклеить к подошве кусочки войлока. Он продержится дольше, чем пластырь. Но проделывать такую операцию нужно будет регулярно.
Также на несколько дней защитит от гололеда простой песок. Для этого нужно тщательно помыть подошву, нанести клей "Момент" или "Суперклей", затем посыпать песком и дать высохнуть.
Также можно использовать и силиконовый клей, но его уже не нужно посыпать песком. Силикон и сам по себе не скользит.
Если обувь совсем не жалко, можно потереть подошву наждачной бумагой перед выход из дома, поверхность станет более шершавой и менее скользкой. Самые отчаянные с той же целью используют гвоздь.
А если обувь жалко, то подошву можно потереть сырой картофелиной, крахмальная пленочка также предохраняет от скольжения, но действует недолго.
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет81
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото1
Невинные изъяны: комплексы знаков зодиака2
Принц предложил необычное имя для ребенка Маркл2
Фотограф показала материнство без прикрас27
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
01:00
Вера Брежнева показала архивное видео
Звёзды Другое
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
06:54
Голливудские знаменитости с русскими корнями
Звёзды
04:58
Трагедии королев красоты
Звёзды
00:06
Топалов публично избавился от волос в интимной зоне
Звёзды
04:49
Подробности личной жизни Эдгарда Запашного
Звёзды
05:24
Кто стал главной любовью Марины Голуб
Звёзды
00:29
Буланова: «Я себя хоронить не собираюсь»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение