Что можно сделать, чтобы обувь не скользила

Зима — это не только белая сказка, Новый год и ожидание чуда, но и гололед на дорогах. А значит, к выбору обуви нужно подойти максимально практично.

Как выбрать новую обувь

Выбирая зимнюю обувь, следует обращать внимание и на материал, из которого изготовлена подошва. Самые скользкие материалы — это кожа и резина, а вот полиуретан и термополиуретан позволят вам чувствовать себя на скользкой дорожке более уверенно. Кстати, подошва из кожи вообще очень требовательна к внешним условиям, такую обувь стоит максимально беречь.

Чем более рельефный узор на подошве, тем лучше будет сцепление с поверхностью. На гладкой подошве подскользнуться очень легко.

Если подошва легко гнется, скорее всего, и скользить она будет легко. Более устойчивая к изгибанию подошва, будет менее скользкой.

Что делать со старой обувью

Проще всего отнести обувь в сапожную мастерскую, чтобы там поставили противоскользящую накладку. Подобные накладки можно поискать в крупных магазинах в отделах, где представлено все для обуви. Такие накладки подойдут и для обуви на плоской подошве, и для каблука.

Народные умельцы предлагают бороться с гололедом с помощью лейкопластыря. Главное, выбирать тот, что на плотной тканевой основе. Он продержится пару дней.

Еще один способ — приклеить к подошве кусочки войлока. Он продержится дольше, чем пластырь. Но проделывать такую операцию нужно будет регулярно.

Также на несколько дней защитит от гололеда простой песок. Для этого нужно тщательно помыть подошву, нанести клей "Момент" или "Суперклей", затем посыпать песком и дать высохнуть.

Также можно использовать и силиконовый клей, но его уже не нужно посыпать песком. Силикон и сам по себе не скользит.

Если обувь совсем не жалко, можно потереть подошву наждачной бумагой перед выход из дома, поверхность станет более шершавой и менее скользкой. Самые отчаянные с той же целью используют гвоздь.

А если обувь жалко, то подошву можно потереть сырой картофелиной, крахмальная пленочка также предохраняет от скольжения, но действует недолго.