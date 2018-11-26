С чем носить черные джинсы, чтобы не выглядеть скучно

Порой и классика может надоесть — даже такая вневременная, как черные джинсы. А привычные сочетания с серым и белым цветами кажутся уже не столь интересными. Но тем, кто ценит минимализм, повседневный стиль и не хочет добавлять яркие оттенки, поможет наша подборка. Мы составили пять универсальных комбинаций, которые позволят освежить образы с черными джинсами, не прибегая к экстравагантным экспериментам.

Обратите внимание на светлую обувь — в этом сезоне она полюбилась как дизайнерам, так и звездам стритстайла. Бежевые сапоги или кремовые ботильоны — маст-хэвы осени и зимы. С черными джинсами они смотрятся повседневно, свежо и невычурно.

К этой паре можно добавить черно-белое пальто или шерстяную куртку в клетку, которые выделятся благодаря сдержанным штанам из темного денима.

Нет лучше ансамбля, чем леопардовая шуба, рокерская футболка и черные джинсы, — он смотрится одновременно смело и игриво, при этом подходит для ежедневной носки или на вечеринки.

Можно так отправиться и на работу: добавьте лишь коричневый жакет для строгости, за которым будет прятаться топ с дерзким рисунком, — это станет изюминкой всего образа.