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С чем носить черные джинсы, чтобы не выглядеть скучно 

Harper’s Bazaar + ещё 2 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Порой и классика может надоесть — даже такая вневременная, как черные джинсы. А привычные сочетания с серым и белым цветами кажутся уже не столь интересными. Но тем, кто ценит минимализм, повседневный стиль и не хочет добавлять яркие оттенки, поможет наша подборка. Мы составили пять универсальных комбинаций, которые позволят освежить образы с черными джинсами, не прибегая к экстравагантным экспериментам.
Обратите внимание на светлую обувь — в этом сезоне она полюбилась как дизайнерам, так и звездам стритстайла. Бежевые сапоги или кремовые ботильоны — маст-хэвы осени и зимы. С черными джинсами они смотрятся повседневно, свежо и невычурно.
К этой паре можно добавить черно-белое пальто или шерстяную куртку в клетку, которые выделятся благодаря сдержанным штанам из темного денима.
Нет лучше ансамбля, чем леопардовая шуба, рокерская футболка и черные джинсы, — он смотрится одновременно смело и игриво, при этом подходит для ежедневной носки или на вечеринки.
Можно так отправиться и на работу: добавьте лишь коричневый жакет для строгости, за которым будет прятаться топ с дерзким рисунком, — это станет изюминкой всего образа.
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