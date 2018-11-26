Стильные шарфы, которые согреют вас этой зимой

Многим кажется, что выглядеть стильно в холодное время года невозможно, однако это совершенно не так. Одним из главных зимних аксессуаров является шарф: с помощью него, если сделать правильный выбор, можно не только согреться, но и создать стильный образ с ярким акцентом. Passion.ru отобрал для своих читательниц самые актуальные варианты этого аксессуара.

Дутые

Если по утрам вам бывает трудно расставаться с одеялом, советуем присмотреться к такому необычному аксессуару, как стеганый дутый шарф. Обмотайте его вокруг шеи или носите как накидку. И не бойтесь экспериментов: выбирайте модели контрастных верхней одежде цветов — образы с яркими деталями хочется рассматривать!

Из искусственного меха

Искусственный мех продолжает набирать популярность. Если шубы и массивные воротники из этого материала вас не привлекают, попробуйте обратить внимание на горжетку из экомеха. Она неприхотлива в уходе, греет, стильно выглядит и в любой момент может быть заменена на лаконичный кашемировый шарф.

С логотипом

Тренд на логоманию, очевидно, тоже не собирается сдавать позиций. Дизайнеры снова предлагают нам гордо носить вещи с названием их бренда, и шарф в этом смысле — прекрасное полотно. Аксессуар с надписью отлично впишется не только в образ в стиле street wear, но и в более кэжуальный, нужно лишь удачно подобрать размер и цвет шрифта.

Клетка

В этом сезоне клетка является одним из самых модных принтов, проходя лейтмотивом в коллекциях многих дизайнеров. На подиумах мы видели немало клетчатых вещей, обуви и аксессуаров, поэтому смело добавляйте себе в гардероб шарф из этой серии. Вариаций рисунка множество: «шотландка», «гленчек», « принц Уэльский » — вы точно найдете себе что-нибудь по вкусу. It-вещью в этой категории, несомненно, будет являться шарф Burberry с их знаменитой «королевской» клеткой.

Пэчворк

Если определиться с цветом, принтом или фактурой шарфа сложно, можно удовлетворить все свои желания сразу и остановить выбор на шарфе, изготовленном из разных типов тканей, — в моде 70-е и знаковый для них стиль пэчворк. Пестрый аксессуар, выполненный в лоскутной технике, составит гармоничную партию пальто, пуховику и даже шубе.