Главные табу любого зимнего гардероба

Слово «табу» — запрещенный приемчик в лексиконе уверенных модниц, но когда дело касается зимних луков, то совсем не зазорно о нем вспомнить. Давайте подумаем, какие вещи стоит исключить на период холодов и вьюг, чтобы выглядеть адекватно и не распугать прохожих излишней самонадеянностью.

Прозрачные колготки

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Красота, безусловно, требует жертв, но под тонким капроновым слоем двадцати ден ваша красная от холода кожа на ногах выглядит удручающе. В нашем климате не так-то просто изображать из себя европейку, которая щеголяет в сапогах на голые ноги, поэтому не экспериментируйте, а купите себе качественные плотные колготки с содержанием мягкого хлопка. Если вы носите зимой пальто в пол, то еще можно сделать исключение, но все-таки короткий пуховик и полуголые ноги — нелепое сочетание.

Меховые жилетки

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Мы уверены, что у доброй половины наших читательниц меховые жилеты не в почете, но если вы все-таки питаете страсть к этому предмету гардероба, то не носите его хотя бы зимой. Смотрится он весьма сомнительно, словно вы перепутали время года и все еще пребываете в осеннем периоде. Кроме того, чтобы хорошо выглядеть в жилете, его нужно уметь стилизовать, а это не так-то просто.

Каждую зиму происходит одно и то же: девушки делятся на два лагеря — за и против уггов. C одной стороны, в них нет ничего удручающего — ну подумаешь, стоптанные короткие сапожки, а с другой — эта обувь напоминает ситуацию «была не была», когда вы более-менее держитесь и носите приличные сапоги, а в день тоски и печали влезаете в широкие валенки и тоскливо бредете в них с поддерживающей мыслью «зато удобно».

Эффект многослойности

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Модный эффект многослойности многие неправильно интерпретируют зимой. Мол, висит короткая кожаная куртка без дела — сейчас мы ее как следует замногослоим. В ход идет длинный свитер, огромный шарф, теплая водолазка — и вот вы похожи на капустный кочан или на девушку, которая совсем не ориентируется в погоде и просто надела все самое теплое, чтобы не заледенеть за пару минут.

Голые лодыжки

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Весной и осенью голые лодыжки — это соблазнительно. Особенно когда в магазинах полно укороченных брюк. Но зимой скажите им однозначное «нет». Если расставаться с любимой длиной не хочется, попробуйте надеть какие-нибудь интересные носки — ну вдруг получится классно? Или откажитесь от любых кюлот в пользу джинсов классической длины.

Рваные джинсы

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Раз мы затронули тему денима, то стоит сказать о том, что рваные джинсы — зимний запрет. И даже если на улице нет снега, то это не дает вам права щеголять в столь незимнем прикиде. Возьмите на вооружение плотные синие джинсы, кожаные брюки или брюки из шерсти, а голубой, белый и рваный деним оставьте до весны.

Короткие юбки

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Альтернативой коротким юбкам зимой определенно станут юбки миди. Они красиво смотрятся с сапогами, да и замерзнуть в такой невозможно. Другое дело, когда короткую юбку вы сочетаете с длинным пальто — это очень красиво, но вряд ли применимо в зимний период. Про шорты, мы надеемся, никому напоминать не надо? В них официально выходить из дома можно с марта, не раньше!

Белая обувь

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С одной стороны, белые ботильоны красиво сочетаются со снегом, с другой — не стоит испытывать иллюзии: в городе будет, скорее всего, грязно. Поэтому белую, велюровую, светло-замшевую обувь оставьте, например, на выход. В остальных случаях, когда вы живете в ритме «работа — в магазин за продуктами — дом», нет смысла выпендриваться и ходить в вечно заляпанных ботильонах.