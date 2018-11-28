Выбираем теплый и стильный шарф на зиму

Пока лед покрывает коркой лужи, а снег застилает тротуары, мы усердно готовимся к наступлению календарной зимы. Пуховик куплен, теплые варежки ждут своего часа, а ботинки уже пошли в ход — к российским морозам надо готовиться заранее. Ты же знаешь, погода бывает очень непредсказуемой. Когда столбик термометра опустится ниже нуля, в ход пойдет все, что сможет тебя согреть. Мы позаботились об этом заранее и собрали самые теплые и стильные шарфы, которые точно уберегут тебя от морозов.

Искусственный мех

В этом сезоне шубы из искусственного меха бьют все рекорды. Надеемся, что в твоем гардеробе тоже нашлось место для «чебурашки». Если да, то теперь твою плюшевую коллекцию обязательно должны дополнить еще и аксессуары. Например, теплая меховая горжетка. Этой благородной деталью настоящие аристократки пару веков назад украшали свои вечерние наряды. А в нынешнем столетии модницы надевают плюшевые шарфы в паре с объемным пуховиком или шубой из «чебурашки».

Анималистика

Осенью вещи с анималистичным принтом не носил разве что ленивый. Кому-то этот тренд даже успел надоесть. Но мы все еще в модном строю. Если обилие «хищников» на улице тебя сильно смущает, то предлагаем дополнить зимний образ ненавязчивым аксессуаром животной расцветки. Шарф добавит нужных акцентов и при этом не будет выглядеть слишком ярко. Кстати, такая «хищная» деталь подойдет не только к однотонной верхней одежде — не бойся комбинировать разные принты в одном образе. Если их цветовая гамма совпадает, то шанс прослыть безвкусно одетой снижается до нуля.

Дутые

Шарф, напоминающий по форме одеяло, — идеальное решение для тех, кто боится морозов. Мало того что он невероятно теплый, такой аксессуар к тому же очень универсальный. Ты можешь носить его не только как шарф, но и как шапку, обмотав вокруг головы. Сочетай теплое «одеяло» с пальто или объемным пуховиком. В таком облачении ты точно перезимуешь с комфортом.

Пэчворк

Поймав настроение самого дерзкого десятилетия, а именно 70-х, мы вовсю экспериментируем с гардеробом. За компанию с джинсами клеш и кружевными блузами к нам вернулся пэчворк. Яркий аксессуар, выполненный в этой лоскутной технике, мигом превратит самый скучный образ в стильный аутфит. Стоит добавить пестрый шарф к однотонному пальто или шубе, и твой look сразу заиграет новыми красками.

Клетка