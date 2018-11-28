Расистский скандал: что произошло между Dolce&Gabbana и китайцами

Бренд Dolce&Gabbana хотел укрепить свои позиции на азиатском рынке, ведь не секрет, что Китай — лакомый кусочек в сфере Luxury-продаж. Но ситуация сложилась совсем иначе.

Стефано Габбана перешел все границы норм поведения. В соцсетях стали распространяться его оскорбительные комментарии к моделям вроде «страшная» или «дешевка».

Позже в сети появилась переписка Стефано с подписчиком, который критиковал последний ролик показа Dolce&Gabbana в Шанхае. Стефано использовал унизительные стереотипы о китайцах, оскорблял всю страну, назвал целую нацию «тупой вонючей мафией» и обещал впредь всегда так относиться к Китаю.

Но китайцы выступили как одно целое — главный редактор китайского Vogue улетела в Пекин, не дожидаясь показа.

Актриса Чжан Цзыи, известная по фильмам «Мемуары Гейши» и «Дом летающих кинжалов» выставила карикатурный мем на своей странице и заявила, что сотрудничать с Dolce&Gabbana больше не будет. Она входит в список самых влиятельных людей в мире моды по версии Business of Fashion.

Чен Кун — актер, сыгравший в культовых фильмах «Мулан» узнал о происходящем, прилетев в Шанхай на показ и заявил, что не станет даже выходить из аэропорта. Интервью заменило общение с фанатами, которым он рассказал, что намерен развернуться и уехать домой.

Дильбара Дилмурат — актриса уйгурского происхождения, которая постепенно приближается к Поднебесной. В стране многие желают сделать ее брендом своей продукции. С февраля она сотрудничала с Dolce&Gabbana, а в тот день должна была быть центральной фигурой предстоящего показа. Девушка быстро переоделась перед запланированной встречей с поклонниками, ведь находясь в пути она уже отказалась от сотрудничества со Стефаном Габбаной.

Самым главным ударом стал коллективный уход моделей с бэкстейджа показа.

Когда отношения между Китаем и Габбаной окончательно разрушились, Шанхайский комитет культуры отменил показ. Репутация итальянского бренда сразу упала. Марка хотела укрепить позиции в азиатском регионе, ведь не секрет, что они «лакомый кусочек» на рынке элитных продаж. Но вместо этого страна объявила бойкот.

В интернете стали призывать бойкотировать бренд. Модели издевались над грубостью Стефано, выкладывая фото с примерки с надписью «Not me».

Как итог — крупные интернет-магазины отказались от продукции Dolce&Gabbana.

По иронии судьбы, показ должен был называться «The Great Show». Так и получилось — Стефано Габбано потерпел грандиозный провал, значимый для всей истории моды.