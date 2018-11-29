Тренды, которые останутся с нами следующем году

Не спешите расставаться с актуальными вещами.

Велосипедки

Этот год в моде запомнится тем, что многие дизайнеры взяли курс на комфортную и действительно практичную одежду. Поэтому спортивные вещи были включены в большинство коллекций (даже самых консервативных мастодонтов люкса). Особенно полюбились модникам велосипедки разной длины, которые можно носить как самостоятельный предмет, так и в сочетании с платьями, юбками, туниками и шортами. Коммерческую перспективу подобной вещи оценили даже Chanel , показав в своей весенне-летней коллекции. Как ни странно, но велосипедки отлично сочетаются с классическим кардиганом, похожим на твидовый жакет.

Тай-дай

Техника тай-дай не смогла прочно закрепиться в гардеробах в этом году, а потому дизайнеры дают ей еще один шанс. Причем, судя по прошедшим осенью показам, большинство брендов решили, что такой способ разукрашивать вещи выглядит интересно и совсем нестаромодно. Действительно, стоит забыть о кислотных разводах, какие характерны для нарядов хиппи 60-х, и уступить место более интересным сочетаниям оттенков — ржавчины, пыли, фуксии и других. Примеры можно увидеть у N°21, Calvin Klein, Prada, Stella McCartney и MSGM.

Объемные плечики

Если вы еще не убедились, что 80-е окончательно захватили сознание дизайнеров, то уж весенне-летние показы 2019 должны стать решающим аргументом. Любимый прием, от которого они точно не собираются отказываться, — это объемные плечики. Причем у всего — жакетов, жилетов, платьев, топов и пальто. Разве что наряды стали более сдержанными: крупные плечики могут быть у ретрофутуристичного пальто, как показали Balenciaga, у рокерской куртки, как в модели Alexander Wang, а также у строгого жакета, который впишется в любой офисный гардероб.

Прозрачные ткани

Одна из самых экстремальных тенденций, которая, казалось бы, могла и не прижиться. Однако прозрачные ткани полюбились стритстайлерам, звездам Instagram и просто знаменитостям. В особенности, тем, кому нечего стесняться: Кендалл Дженнер , сестрам Хадид и другим инфлюэнсерам. Стоит ли говорить, что секс — лучший двигатель продаж, а потому любовь популярных персон даже к самым откровенным нарядам повышает спрос на одежду брендов в целом. Остается надеяться, что дизайнеры все же преследуют больше эстетические цели, нежели коммерческие.

Монохром

Монохромные образы не сходят с подиумов, хотя кажутся не самыми практичными для повседневного применения. С другой стороны, не обязательно выбирать именно яркие сочетания — белые, нежно-розовые, голубые, бежевые и коричневые смотрятся не менее эффектно. Хотя Виктория Бекхэм не стесняется привлекать к себе внимание самыми красочными тотал-луками: алым, горчичным, зеленым и другими.

Анималистичный принт

Как бы вам ни надоел леопард, тигр, питон, зебра и другие представители фауны, дизайнеры все равно считают анималистичный принт самым коммерчески успешным. Сложно назвать хотя бы одну Неделю моды, на которой бы всего пара-тройка брендов выбрали этот "дикий" узор. Отличие следующего весенне-летнего сезона в том, что многие дизайнеры предлагают носить подобные принты в необычных оттенках — желтом, неоновом, зеленом, оранжевом и других.