Дубленки и леопард в Michael Kors Collection

Коллекция для сезона Pre-Fall-2019 вышла для Майкла Корса ностальгической: дизайнер назвал ее Village People, что можно было бы трактовать как "Деревенские жители" и пытаться отыскать в ней ковбойские мотивы или элементы стиля ламберсексуалов.

Но не стоит заблуждаться: источником вдохновения для Корса стали 1970-е, которые он, школьник, провел в нью-йоркском Вест Виллидж — отсюда и было взято многогранное название, а сама коллекция стала негласной одой юношеству дизайнера.

И хотя сейчас дизайнеру кажется, что тогда времена были непростыми для жителей Большого яблока, его романтичный подростковый настрой воплотился в шелковых платьях в мелкий цветок с оборками, пальто и жакетах с пушистым мехом монгольской ламы, босоножках с переливающимся глиттером, монохромных леопардовых тотал-луках и жакетах с акцентными плечами.

Стилизованные воспоминания Корса в очередной раз доказали: мода циклична, и все — даже самые противоречивые тренды — возвращаются.