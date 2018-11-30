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Дубленки и леопард в Michael Kors Collection 

Harper’s Bazaar 8 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Коллекция для сезона Pre-Fall-2019 вышла для Майкла Корса ностальгической: дизайнер назвал ее Village People, что можно было бы трактовать как "Деревенские жители" и пытаться отыскать в ней ковбойские мотивы или элементы стиля ламберсексуалов.
Но не стоит заблуждаться: источником вдохновения для Корса стали 1970-е, которые он, школьник, провел в нью-йоркском Вест Виллидж — отсюда и было взято многогранное название, а сама коллекция стала негласной одой юношеству дизайнера.
И хотя сейчас дизайнеру кажется, что тогда времена были непростыми для жителей Большого яблока, его романтичный подростковый настрой воплотился в шелковых платьях в мелкий цветок с оборками, пальто и жакетах с пушистым мехом монгольской ламы, босоножках с переливающимся глиттером, монохромных леопардовых тотал-луках и жакетах с акцентными плечами.
Стилизованные воспоминания Корса в очередной раз доказали: мода циклична, и все — даже самые противоречивые тренды — возвращаются.
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Майкл Корс , Мода
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