Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чем встречать Новый год 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
До Нового года остается почти месяц, а значит еще есть время продумать наряд до мелочей. Покровителем наступающего года станет желтая земляная свинья, чтобы заслужить ее расположение, праздник следует отметить весело и с размахом. Блеск, легкость, красоту, изобилие, счастье и другие хорошие вещи свинья непременно принесет в вашу жизнь, если вы правильно ее встретите. А помогут вам в этом наши советы.

Цвет

Желтая земляная свинья дает подсказку — встречать Новый год можно и нужно не только в желтом и золотом, но и во всех природных оттенках.
depositphotos.com
Коричневый, терракотовый, песочный, бежевый, бронзовый, бордовый, угольный, глубокий синий и темно-зеленый — выбирайте тот цвет, который вам идет.
depositphotos.com

Ткань

Оставьте деним, хлопок и шерсть для трудовых будней или отдыха на природе, а в новогоднюю ночь позвольте себе нарядиться в легкие, летящие ткани, например, шелк или вискозу.
depositphotos.com
Яркие жизнеутверждающие принты будут также в тему. Не стоит отказываться и от анималистичных принтов, которые останутся на пике популярности в наступающем году. И конечно, в эту ночь лучшие друзья девушек — это пайетки. Обратите внимание на изделия с двусторонними пайетками, легкое движение руки — и юбка меняет цвет с золотого на серебряный.
depositphotos.com

Крой

Откажитесь от прямых силуэтов в пользу сложного кроя. Пышные рукава, асимметричные юбки, всевозможные драпировки, рюши и воланы — никаких простых решений.
depositphotos.com

Аксессуары

Встречая год желтой свиньи, не бойтесь переусердствовать с аксессуарами. В эту ночь правило "снять что-нибудь одно перед выходом" отменяется. Надевайте и серьги, и браслеты, и ожерелья — чем больше украшений, тем лучше. Сочетание разных металлов также приветствуется: розовое и желтое золото, серебро, латунь, бронза прекрасно "дружат" между собой.
depositphotos.com
Женский форум
Мода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети24
Светлана Лобода: «Моя болезнь может повториться»5
Советские актрисы, которым за 70, но они роскошны5
Бодибилдерши, которые явно перекачались15
Какие девушки чаще становятся жертвой пикапа2
Видео
03:01
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети
Здоровье
01:14
Рамблер/гороскоп на 30 ноября
Психология
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
00:59
«У женщины должны быть силы на завтрак мужу и секс»
Звёзды
00:12
Мини-платье не вместило главную гордость Квитко
Звёзды
04:54
Звезды, предпочитающие не мешать старению
Звёзды
03:51
Экзотические фрукты, которые мало где встретишь
Еда
07:00
Юные артисты, которые повзрослели и похорошели
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:29
Наталья Штурм решила станцевать в воде
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение