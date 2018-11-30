В чем встречать Новый год

До Нового года остается почти месяц, а значит еще есть время продумать наряд до мелочей. Покровителем наступающего года станет желтая земляная свинья, чтобы заслужить ее расположение, праздник следует отметить весело и с размахом. Блеск, легкость, красоту, изобилие, счастье и другие хорошие вещи свинья непременно принесет в вашу жизнь, если вы правильно ее встретите. А помогут вам в этом наши советы.

Цвет

Желтая земляная свинья дает подсказку — встречать Новый год можно и нужно не только в желтом и золотом, но и во всех природных оттенках.

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Коричневый, терракотовый, песочный, бежевый, бронзовый, бордовый, угольный, глубокий синий и темно-зеленый — выбирайте тот цвет, который вам идет.

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Ткань

Оставьте деним, хлопок и шерсть для трудовых будней или отдыха на природе, а в новогоднюю ночь позвольте себе нарядиться в легкие, летящие ткани, например, шелк или вискозу.

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Яркие жизнеутверждающие принты будут также в тему. Не стоит отказываться и от анималистичных принтов, которые останутся на пике популярности в наступающем году. И конечно, в эту ночь лучшие друзья девушек — это пайетки. Обратите внимание на изделия с двусторонними пайетками, легкое движение руки — и юбка меняет цвет с золотого на серебряный.

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Крой

Откажитесь от прямых силуэтов в пользу сложного кроя. Пышные рукава, асимметричные юбки, всевозможные драпировки, рюши и воланы — никаких простых решений.

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Аксессуары

Встречая год желтой свиньи, не бойтесь переусердствовать с аксессуарами. В эту ночь правило "снять что-нибудь одно перед выходом" отменяется. Надевайте и серьги, и браслеты, и ожерелья — чем больше украшений, тем лучше. Сочетание разных металлов также приветствуется: розовое и желтое золото, серебро, латунь, бронза прекрасно "дружат" между собой.