Как носить блузку с платочным принтом

В этом сезоне блузка с платочным принтом — настоящий хит. Такой яркий элемент гардероба может казаться экстравагантным, однако легко способен вписаться в повседневную жизнь. Passion.ru рассказывает и показывает, как носить пестрые блузки и выглядеть стильно в любых жизненных ситуациях!

На свидание

Яркая блузка с платочным принтом в сочетании с сарафаном из матовой кожи выглядит очень женственно и романтично. Чтобы не замерзнуть, добавьте к образу черные ботфорты с грубой подошвой, а для акцента — маленькую замшевую сумочку контрастного цвета. Готово? Тогда отправляйтесь на рандеву!

На прогулку

Джинсы — универсальная вещь в гардеробе, которая подойдет практически к любому верху. Сочетать яркие вещи с денимом очень удобно: он уравновешивает образ и делает его менее эксцентричным. Если вы боитесь показаться слишком яркой, надев блузку с платочным принтом, то комбинируйте ее с джинсами. Хорошим дополнением к этому ансамблю станут ультрамодные казаки белого цвета.

В театр

Раньше для похода в театр требовалось роскошное вечернее платье и тяжеловесные бриллианты. Теперь все намного проще. Для культурного вечера предлагаем присмотреться к более демократичному варианту. Блузка с платочным принтом будет отлично смотреться с плиссированной юбкой миди. А мини-сумочка на цепочке и классические черные лодочки правильно расставят акценты в образе.

На вечеринку

До Нового года еще целый месяц, однако пора новогодних корпоративов уже началась. Трендовая блузка с платочным принтом подойдет и для праздничного образа. Хорошую партию ей составят брюки, расшитые пайетками, и атласные туфли с массивной фурнитурой из стразов. Самые смелые могут добавить к образу мерцающие серьги. Пришло время сиять!

На шопинг

За шопингом в торговом центре можно провести целый день, поэтому важно, чтобы одежда была удобной. Пестрая блузка прямого кроя не только не будет стеснять движения, но и станет стильным акцентом в образе. Сочетать ее можно с однотонными брюками свободного кроя, базовыми белыми кедами и вместительной сумкой-шопером.