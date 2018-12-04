Идеальные вещи для базового гардероба на зиму

Леопардовый принт, сумасшедший неон и прочие прелести модного мира имеют место быть в твоем шкафу, если в нем есть простая одежда. Не имея качественного фундамента из нейтральных вещей, ты обрекаешь себя на каждодневное мучительное «Что надеть?» и лишаешься возможности носить модные новинки. WMJ.ru перечисляет 14 элементов гардероба, без которых не обойтись зимой.

1. Джемпер

Отличительная особенность джемпера — это отсутствие горловины. Может быть, по этой причине джемпер уступает в популярности свитеру. А зря! Стилисты его любят, чтут и рекомендуют как одну из универсальнейших вещей. Выбирай джемпер в нейтральной цветовой гамме и носи на голое тело или в качестве одного из слоев. Во втором случае (а лучше, конечно, в обоих) отдать предпочтение стоит более плотному материалу: просвечивающая текстура нижнего слоя будет делать твой образ небрежным.

2. Жакет

Правильно подобранный качественный жакет выручит тебя в любой жизненной ситуации — просто проверь. Нейтральный оттенок, хорошая посадка по плечам и длина примерно до середины бедра — вот идеальный вариант базового жакета. Фасон опять же по вкусу: оверсайз или полуприталенный силуэт — будет зависеть от твоих задач. В любом случае отдать предпочтение стоит объему, позволяющему надеть под себя еще как минимум пару слоев.

И да, базовый жакет необязательно должен быть однотонным. Клетка в нейтральных тонах — прекрасная основа для множества образов. Лучший материал для зимы, конечно же, шерсть.

3. Кардиган

Теплый кардиган из кашемира или с высоким содержанием акрила — вот уж вещь поистине незаменимая в холодный сезон. Благодаря ему становится возможным носить зимой и футболки, и легкие блузы.

Кроме того, кардиган — это прекрасный завершающий элемент, который делает любой образ целостным и интересным. Выбирай изделие длины миди или хотя бы до середины бедра — такое сочетается со всем и прекрасно объединяет силуэт.

4. Водолазка

И как самостоятельный элемент гардероба, и как нижний слой подо что-нибудь, базовая водолазка прекрасна и действительно необходима. Юбки миди, платья, брюки, джинсы, жакеты и жилеты — далеко не полный перечень того, чему водолазка может составить отличную партию. Выбирай качественные натуральные ткани и длину чуть ниже тазобедренной кости — это самый теплый, а значит, наилучший вариант для текущего сезона.

5. Платье миди

Важный элемент женственного, но современного базового гардероба — платье длины миди. Для минусовых температур целесообразно выбирать плотный материал, который не даст тебе замерзнуть без каких-либо дополнительных слоев. Вязаное, из шерсти или кашемира, хорошо структурированное — идеальная версия платья на зиму. Обувь подойдет любая. Самую актуальную пару составят высокие сапоги-трубы.

Хорошая альтернатива джинсам на холодный сезон — кожаные брюки. Будет ли кожа натуральная или искусственная — решай, исходя из своих возможностей; будут ли брюки прямыми или зауженными — определяйся, опираясь на собственные желания. Носи кожаные брюки с объемными свитерами, джемперами, блузками или водолазками — такой элемент гардероба столь же универсален, как и брюки из денима.

7. Шерстяные брюки

Для более официальных мест, событий и встреч подойдут брюки из шерсти. Это может быть смесовая шерсть, кашемир или даже плотный хлопок. Брюки из этих материалов в нейтральных оттенках помогут создавать более собранные и классические образы. Фасон на выбор: укороченные, прямые, зауженные с высокой талией, широкие — ориентируйся на собственный вкус и нашу подборку.

8. Пальто

Пальто из шерсти зимой легко может заменить шубу или пуховик. Выбирай его в зависимости от своего образа жизни: если проводишь много времени на улице, ищи вариант с супертеплой подкладкой или покупай в комплекте с легким коротким пуховиком вроде тех, что делает Uniqlo; если передвигаешься на машине, смело доставай пальто из осеннего гардероба.

Даже с принтом, но в базовой цветовой гамме пальто обеспечит тебе множество сочетаний. Выбирая крой на свой вкус, помни про место для дополнительного теплого слоя.

9. Пуховик

Если говорить о базовом варианте пуховика, то это, конечно, оттенки черного, серого, темно-синего и бежевого, а еще минимум декоративных деталей. Беспроигрышный вариант — пуховик миди прямого кроя — теплый и максимально комбинаторный. Для наибольшего тепла выбирай наполнитель из пуха или перьев.

10. Шуба

Выбрать старую проверенную классику в виде натурального меха или поддержать курс на борьбу за экологию и приобрести шубу из меха искусственного — решать тебе. Но, перед тем как определиться, обязательно взгляни, до чего дошла техника в производстве экошуб.

Обувь, характеризующаяся резинкой сбоку и отсутствием каких-либо застежек, прекрасно сочетается как с платьями и юбками, так и со всевозможными брюками. Выбирай демисезонные ботинки челси, если позволяют восприимчивость к холоду и образ жизни. В конце концов, на все есть носки, связанные твоей заботливой бабушкой.

12. Сапоги-трубы

Для создания более женственных и где-то даже нарядных образов отлично будут служить сапоги на каблуке длиной до колена. Для своей же безопасности выбирай либо широкий устойчивый каблук, либо kitten heel.

Лучше всего сапоги-трубы будут смотреться с длиной миди. Сейчас подобные образы актуальны как никогда. К тому же такой фокус продлевает силуэт и неплохо утепляет за счет наложения друг на друга подола юбки и обуви.

13. Берцы

Берцы еще один универсальный вид обуви на зиму, который легко поддержит все вышеперечисленные элементы базового гардероба. Определиться нужно лишь со степенью грубости. Если хочется более лаконичного образа, выбирай модели вроде тех, что предлагает Massimo Dutti; если жаждешь драмы и озорства, смело останавливайся на моделях R13 или Dr. Martens.

14. Кроссовки

Кроссовки уже давно стали всему головой, и расстаться с ними, пусть только на три месяца, представляется невозможным. Да и не нужно! Обрати внимание на модели с высокой подошвой. Чем она плотнее и толще, тем твоей ноге будет теплее в любую погоду. И не забывай про цвета: базовые кроссовки также должны сочетаться со всем.