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Популярные в 90-х джинсы всполошили мужчин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Популярные в 1990-х годах расклешенные джинсы в ковбойском стиле вернулись в моду в 2018 году. Об этом объявило издание GQ.
Глава французского модного дома Balenciaga дизайнер Демона Гваслия включил эту модель в последний показ мужской одежды Resort 2019. Однако пользователи соцсетей ужаснулись тренду и наводнили свои страницы негативными комментариями в адрес бренда.
«Джинсы Balenciaga Resort — самая страшная вернувшаяся в моду вещь из всех, что я видел», — возмущался продюсер новостного портала Vice News Брендан Кеннеди в Twitter.
«О боже, они выглядят как брюки, которые я носил на MTV, пока они не выделили мне стилиста», — пошутил бывший ведущий канала американец Джим Кантьелло.
«Давайте остановим это. У нас еще есть время», — призывал политический обозреватель журнала Business Insider Джо Пертикон.
В октябре из 1990-х в моду также вернулись джинсы на бедрах. Модный редактор Эмма Хоуп Оллвуд обратила внимание, что на последних показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2019, модели выходили на подиум в обнажающих пупок брюках.
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