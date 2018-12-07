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Агентства заставляли тучных моделей толстеть и притворяться еще более тучными 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Тучная модель Лорен Фредерик (Lauren Frederick) поделилась «сумасшедшими» требованиями, с которыми она и ее коллеги столкнулись в модельном бизнесе. Ее слова приводит издание Daily Mail.
Когда 27-летняя девушка решила работать в индустрии рекламы одежды плюс-сайз, выяснилось, что ее формы недостаточно пышные. «Все агентства хотели полных моделей, а я была недостаточно полной. Меня попросили набрать такой вес, с которым мне было уже некомфортно», — пожаловалась она и рассказала, что во время съемок ее заставляли надевать поролоновые подкладки, чтобы выглядеть крупнее.
«Я чувствовала себя обманщицей. Мои друзья смотрели на фотографии и не верили, что это мое тело», — добавила модель.
В августе группа моделей из нескольких агентств подала в суд на своих работодателей за зверские требования, которые те предъявляли им на работе. По заявлениям девушек, их заставляли, в частности, делать пластические операции по уменьшению объема бедер и каждую неделю приходить на унизительные взвешивания.
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