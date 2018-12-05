Moschino украсил платье плюшевым мишкой

Джереми Скотт , креативный директор итальянского бренда Moschino, представил новогоднюю капсульную коллекцию одежды и аксессуаров Teddy Holiday.

Вещи украшает символ марки — плюшевый медвежонок Тедди, обмотанный рождествеской гирляндой. В линию вошли девять предметов: куртка-худи, платье-худи, рюкзак, две футболки, толстовка, спортивные брюки-джоггеры, свитер и чехол для iPhone.

Компания Moschino создана в 1983 году в Италии Франко Москино. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии. С 2013 года пост креативного директора бренда Moschino занимает американский дизайнер Джереми Скотт.

Осенью 2018 года Moschino представил совместную капсульную коллекцию с маркой H&M под названием Moschino TV x H&M. В линию вошли вещи с принтами по мотивам мультфильмов Диснея (в 2018 году исполняется 90 лет Микки Маусу), а также коктейльные вещи в рок-н-ролльном стиле: сочетание черного с золотом, цепи, золотая фурнитура, золотые пайетки.