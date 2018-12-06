11 идеальных ароматов, которые согреют зимой

Холодной зимой всем хочется окружить себя теплом и комфортом. Помимо теплых вещей, вам в этом помогут правильно подобранные ароматы. 11 изысканных парфюмов, которые согреют лучше любой шубы, уже ждут вас в новом WMJ BOX!

Едва ли кто-то будет спорить, что ноты специй окутывают согревающим шлейфом, причем таким, что тепла хватит, чтобы согреть и окружающих вас людей. Поклонникам ориентальных ароматов мы настоятельно рекомендуем попробовать парфюм Epices Sultan от французского бренда селективной парфюмерии Comptoir Sud Pacifique и Fougere D'Argent от Tom Ford. Эти ароматы окутают вас пряными нотами и унесут в восточную сказку.

Впрочем, специи есть не только в ориентальных ароматах. Парфюм от Paco Rabanne — достойный представитель семейства цветочно-древесных, однако жгучие аккорды красного перца в составе верхних нот согревают не хуже новогоднего глинтвейна.

Если вы не можете жить без цитрусовых парфюмов, но считаете их слишком свежими для зимы, мы представляем вам лимитированную новинку от Jo Malone. Цитрусовые ноты в этом букете сладкие и не оставляют освежающего шлейфа, кроме того, их гармонично дополняют аккорды чернослива, сандала и амбры. Orange Bitters создаст вокруг вас поистине новогоднее настроение, а его фруктовая композиция согреет даже в лютые морозы.