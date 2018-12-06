Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен главный цвет 2019 года 

Lenta.ru + ещё 26 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем Instagram в четверг, 6 декабря.
Цветом года выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral или «живой коралловый».
«Символизирующий внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, "живой коралловый" воплощает в себе нашу жажду игривого самовыражения», — описали цвет администраторы Instagram-аккаунта.
Американская компания Pantone в середине XX века разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.
В октябре тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Эксперты обратили внимание, что большинство коллекций представлены в натуральных, «природных» оттенках.
Последние новости
Блогер Давидыч освобожден от наказания за истечением срока давности Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах Россия и Иран обрушили нефть
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От чего на самом деле худеют?
«Комплименты», которые женщина предпочтет не слышать
Прошу совета: мой ребенок меня не любит
5 способов завоевать уважение мужчины
Соблазнительные звезды в платьях-чулках4
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
04:40
Известные люди, так и не победившие алкоголизм
Звёзды Здоровье
07:35
Российские звезды, согласившиеся раскрыть секреты
Звёзды
03:22
Знаменитости, прославившиеся случайно
Звёзды
02:22
Российские звезды, выбравшие жизнь за границей
Звёзды
00:47
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Звёзды
00:23
Памела Андерсон показала лишние килограммы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение