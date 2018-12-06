Объявлен главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем Instagram в четверг, 6 декабря.

Цветом года выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral или «живой коралловый».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PANTONE (@pantone) 5 Дек 2018 в 7:06 PST «Символизирующий внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, "живой коралловый" воплощает в себе нашу жажду игривого самовыражения», — описали цвет администраторы Instagram-аккаунта.

Американская компания Pantone в середине XX века разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

В октябре тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Эксперты обратили внимание, что большинство коллекций представлены в натуральных, «природных» оттенках.