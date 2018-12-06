Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Австралийскую журналистку выгнали с пресс-конференции в парламенте из-за чересчур откровенного наряда. Об этом сообщает Independent.
Сотрудница национальной общественной вещательной корпорации Австралии (ABC) Патрисия Карвелас (Patricia Karvelas) рассказала подписчикам об инциденте в Twitter и прикрепила к посту фотографию.
«Меня только что выкинули с конференции, утверждая, что моя одежда слишком откровенна. Это сумасшествие», — написала женщина, на которой был топ с короткими рукавами.
Позднее в интервью для ABC она добавила, что к ней подошел ассистент и попросил прикрыть плечи курткой. Когда Карвелас отказалась надевать верхнюю одежду, ее попросили покинуть парламент.
Публикация журналистки собрала около трех тысяч лайков, и многие люди выразили ей поддержку в комментариях. Среди них оказался бывший член парламента Австралии Крейг Эмерсон. «Это полный абсурд. Не твой костюм, а правило», — написал политик.
«Нет выреза, четкие рукава. Сейчас в Австралии лето, а это — красивый и профессиональный рабочий наряд», — согласился другой пользователь.
В ноябре австралийскую модель и модного блогера Ньюшу Сиех выгнали из Лувра из-за чересчур откровенного наряда.
Последние новости
Спор о чечено-ингушской границе закрыли В Москве подросток пришел в школу с ножом Введение новых автомобильных номеров попросили отложить
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Строгие правила «ангелов Victoria’s Secret»
6 ситуаций, когда вы критикуете себя незаслуженно
11 идеальных ароматов, которые согреют зимой
Наталью Штурм позвали замуж4
Курортный роман и его последствия
Видео
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
02:22
Российские звезды, выбравшие жизнь за границей
Звёзды
00:23
Памела Андерсон показала лишние килограммы
Звёзды
00:09
Гагарина озадачила фанатов новым фото
Звёзды
04:19
Детки, возмутившие зрителей раскованностью в шоу
Дети
00:17
Звезда «Дома-2» показала, как ей делают пластику груди
Звёзды
01:00
Седокова рассказала о секрете популярности у мужчин
Звёзды
04:37
Какими были скандальные звезды в начале карьеры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение