Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя 

Бренд нижнего белья Navabi выпустил рекламную кампанию с плюс-сайз моделями. Видео стало своеобразным ответом на высказывание директора по маркетингу компании Victoria’s Secret Эда Разека.
Еще в 2000 году он заявил, что плюс-сайз модели никому не нужны. Это высказывания сочли оскорбительным. Компания выпустила видеоответ, в котором выразила свою точку зрения.
В кадре — полные девушки в нижнем белье обращаются к бренду Victoria’s Secret, спрашивая, в чем их секрет? И потом каждая девушка подходит к камере ближе и произносит:
Секрет в том, что вам наплевать на нас.
Секрет в том, что вам наплевать на меня.
Секрет в том, что вам наплевать на большую часть женщин.
Затем они снова цитируют Эда Разека с его словами о том, что тучные модели никому не нужны и отвечают, что это не так.
Секрет в том, что все мы — разные,
— отвечают модели.