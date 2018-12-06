Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя

Бренд нижнего белья Navabi выпустил рекламную кампанию с плюс-сайз моделями. Видео стало своеобразным ответом на высказывание директора по маркетингу компании Victoria’s Secret Эда Разека.

Еще в 2000 году он заявил, что плюс-сайз модели никому не нужны. Это высказывания сочли оскорбительным. Компания выпустила видеоответ, в котором выразила свою точку зрения.

В кадре — полные девушки в нижнем белье обращаются к бренду Victoria’s Secret, спрашивая, в чем их секрет? И потом каждая девушка подходит к камере ближе и произносит:

Секрет в том, что вам наплевать на нас.

Секрет в том, что вам наплевать на меня.

Секрет в том, что вам наплевать на большую часть женщин.

Затем они снова цитируют Эда Разека с его словами о том, что тучные модели никому не нужны и отвечают, что это не так.

Секрет в том, что все мы — разные,

— отвечают модели.