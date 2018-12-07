5 нескучных идей, как и с чем носить водолазку

Уверены, у многих в гардеробе найдется водолазка. Готовы поспорить, мало кто знает, насколько она универсальна. А ведь это так! Водолазка может стать основой для создания стильного образа на любой случай жизни. Passion.ru демонстрирует минимум пять из таких.

В музей

Музей — культурное место, которое требует некоторого дресс-кода. Однако это не означает, что нужно надевать пресловутую комбинацию «белый верх, черный низ». Возьмите за основу образа юбку в ультрамодную клетку. Сочетайте ее с базовой водолазкой цвета серый меланж и ботфортами приглушенного бордового цвета на невысоком каблуке, которые не позволят устать вашим ногам в процессе обхода экспонатов музея.

На концерт

Отправляясь на концерт любимого исполнителя, всегда хочется создать яркий образ. Белая водолазка с принтом в виде граффити будет отлично смотреться с черными виниловыми брюками. Ботинки с различными заклепками и ремешками добавят немного дерзости в образ, а поясная сумка освободит ваши руки во время концерта.

На дегустацию вина

Дегустация вина в сопровождении профессионального сомелье — мероприятие, требующее изысканности и элегантности в вашем образе. Для такого случая предлагаем выбрать бархатную водолазку не слишком яркого оттенка, брюки свободного кроя с завышенной талией и обувь на невысоком каблуке. А чтобы образ не показался вам слишком скучным, добавьте в него стильную нотку — сумку с отделкой под крокодила.

На новогодний корпоратив

Начинается пора новогодних корпоративов. Если вам не хочется сильно тратиться на новый наряд, можно поискать в шкафу базовую водолазку и надеть ее с юбкой миди в пайетках. Высокие ботфорты-чулки не только не дадут вам замерзнуть, но и добавят ненавязчивой сексуальности в образ.

На работу

Наличие дресс-кода в офисе не всегда означает, что ходить на работу придется в скучной одежде. Замените приевшуюся рубашку белой водолазкой в рубчик. За основу возьмите костюм с юбкой в клетку, а завершить образ можно с помощью бежевых замшевых лодочек и кожаной структурированной сумки.