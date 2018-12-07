Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 нескучных идей, как и с чем носить водолазку 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Уверены, у многих в гардеробе найдется водолазка. Готовы поспорить, мало кто знает, насколько она универсальна. А ведь это так! Водолазка может стать основой для создания стильного образа на любой случай жизни. Passion.ru демонстрирует минимум пять из таких.

В музей

Музей — культурное место, которое требует некоторого дресс-кода. Однако это не означает, что нужно надевать пресловутую комбинацию «белый верх, черный низ». Возьмите за основу образа юбку в ультрамодную клетку. Сочетайте ее с базовой водолазкой цвета серый меланж и ботфортами приглушенного бордового цвета на невысоком каблуке, которые не позволят устать вашим ногам в процессе обхода экспонатов музея.

На концерт

Отправляясь на концерт любимого исполнителя, всегда хочется создать яркий образ. Белая водолазка с принтом в виде граффити будет отлично смотреться с черными виниловыми брюками. Ботинки с различными заклепками и ремешками добавят немного дерзости в образ, а поясная сумка освободит ваши руки во время концерта.

На дегустацию вина

Дегустация вина в сопровождении профессионального сомелье — мероприятие, требующее изысканности и элегантности в вашем образе. Для такого случая предлагаем выбрать бархатную водолазку не слишком яркого оттенка, брюки свободного кроя с завышенной талией и обувь на невысоком каблуке. А чтобы образ не показался вам слишком скучным, добавьте в него стильную нотку — сумку с отделкой под крокодила.

На новогодний корпоратив

Начинается пора новогодних корпоративов. Если вам не хочется сильно тратиться на новый наряд, можно поискать в шкафу базовую водолазку и надеть ее с юбкой миди в пайетках. Высокие ботфорты-чулки не только не дадут вам замерзнуть, но и добавят ненавязчивой сексуальности в образ.

На работу

Наличие дресс-кода в офисе не всегда означает, что ходить на работу придется в скучной одежде. Замените приевшуюся рубашку белой водолазкой в рубчик. За основу возьмите костюм с юбкой в клетку, а завершить образ можно с помощью бежевых замшевых лодочек и кожаной структурированной сумки.
Passion.ru: последние новости
Как носить и с чем сочетать блузку с платочным принтом, чтобы выглядеть стильно Роскошь, дорогие ткани и сдержанная сексуальность: историк моды Александр Васильев представил свою новую выставку «Гламур 80-x» Грандиозный показ Versace: Шейк и Хадид на подиуме, Крюгер впервые после родов и Кардашьян с мужем — в первом ряду
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак
Агентства заставляли тучных моделей толстеть
Как найти мужчину и выйти замуж
Почему пропадает страсть в отношениях
Что можно есть на ночь и не поправляться
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
04:40
Известные люди, так и не победившие алкоголизм
Звёзды Здоровье
07:35
Российские звезды, согласившиеся раскрыть секреты
Звёзды
03:22
Знаменитости, прославившиеся случайно
Звёзды
02:22
Российские звезды, выбравшие жизнь за границей
Звёзды
00:47
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Звёзды
00:23
Памела Андерсон показала лишние килограммы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение