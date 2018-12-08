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Как обыграть тренд на многослойность в обычной жизни 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: wmj.ru
Тренд на многослойность как нельзя лучше подходит для холодного времени года. Когда морозы ударят по-настоящему, в ход пойдут все теплые вещи. Чем больше слоев одежды ты на себя наденешь, тем лучше. В таком обмундировании можно будет смело отправляться даже в Арктику. WMJ.ru составил для тебя стильные многослойные образы, в которых ты будешь чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Рубашка + шуба + шуба

Несмотря на множество плюсов эко-шубы, многие никак не могут расстаться с натуральным мехом. Главная причина — это теплоемкость последней. Стоит признать, что искусственный мех вряд ли согреет в 30-градусный мороз. Но если соболь, норка и рысь тебе не по карману, или тебе небезразлична судьба животных, то можно надеть сразу две «чебурашки»! Так ты точно не замерзнешь и будешь выглядеть не хуже Джиджи Хадид на показе Tod’s.

Свитер + стеганая куртка + тренч

При составлении многослойного образа придерживайся минимализма. Здесь главное — не переборщить! Поэтому выбирай простые вещи без лишней фурнитуры и «кричащих» акцентов, иначе образ будет выглядеть неряшливо и безвкусно. Здесь тебе на помощь придет твой базовый гардероб. Классический тренч, стеганая куртка и теплый свитер наверняка есть в твоем арсенале.
Поэкспериментируй и попробуй «поиграть» с этой комбинацией. Однако следи за тем, чтобы одежда не сидела на тебе «в облипку». В таком случае идеально подойдут вещи oversize: они не будут сковывать движения.

Платье + джинсы

Демна Гвасалия и Раф Симонс в этом сезоне вдохновляются творчеством Марка Джейкобса 70-х годов. Его знаменитую коллекцию для Perry Ellis дизайнеры активно цитируют. Самое популярное заимствование — это комбинация платья и брюк в одном образе. Такое необычное сочетание идеально подходит для холодного времени года. Многие совсем отказываются носить платья зимой из-за суровых морозов, но мы не намерены лишать себя этого удовольствия.
Расслабленное платье-рубашка и джинсы — идеальное сочетание на каждый день. Комфортный и в то же время женственный образ подойдет для прогулок с друзьями, а если заменить джинсы на брюки, то аутфит впишется и в офисный дресс-код.

Свитер + джинсовая куртка + пальто

Если в многослойный образ хочется добавить больше цвета, то стоит поэкспериментировать с принтами. Например, модная в этом сезоне клетка может стать стилеобразующим акцентом твоего look’а. Яркие цвета приглушай нейтральными оттенками, такими как серый или бежевый. И не забывай про деним — дополнительный слой из этого материала органично впишется в любой образ.
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