Жилеты из меха, в которых девушки похожи на гусениц

Мода — страшная штука. Она заставляет нас кидаться на те вещи, которые вовсе не подходят нам, лишь по одной единственной причине: «А чем я хуже других девушек?».

Сколько себя помню, каждый сезон появляется какая-нибудь вещица, которую женщины сразу же разгребают со страшной скоростью. И плевать, что она не сидит на ней, нужно ее обязательно прикупить. Иногда даже складывается впечатление, что без этих одинаковых одеяний женщины будут себя чувствовать какими-то неполноценными.

И пока она, воодушевленная новой покупкой, старается побыстрее похвастаться ею, мужчины тихо хихикают над этой причудливой модой.

В 2017 году на улицах наших городов начали массово появляться девушки в меховых жилетах. Свое мнение о них решил высказать российский блогер Илья Варламов