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Жилеты из меха, в которых девушки похожи на гусениц 

Карельские вести 4 часа назад
Мода — страшная штука. Она заставляет нас кидаться на те вещи, которые вовсе не подходят нам, лишь по одной единственной причине: «А чем я хуже других девушек?».
Сколько себя помню, каждый сезон появляется какая-нибудь вещица, которую женщины сразу же разгребают со страшной скоростью. И плевать, что она не сидит на ней, нужно ее обязательно прикупить. Иногда даже складывается впечатление, что без этих одинаковых одеяний женщины будут себя чувствовать какими-то неполноценными.
И пока она, воодушевленная новой покупкой, старается побыстрее похвастаться ею, мужчины тихо хихикают над этой причудливой модой.
В 2017 году на улицах наших городов начали массово появляться девушки в меховых жилетах. Свое мнение о них решил высказать российский блогер Илья Варламов.
«Мода жестока к нам! Еще не затянулись раны от созерцания некрасивых задниц в джинсах с завышенной талией, еще болят глаза от леопардовых костюмов и кожаных обтягивающих штанишек. Мода, дай нам пару лет отдыха, дай забыть это всё… Но нет! Мода жестока… И вот на улицы наших городов вышли женщины-гусеницы!».
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Женский форум
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