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Стало известно имя лучшей модели 2018 года 

Harper’s Bazaar + ещё 2 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сегодня вся светская хроника посвящена церемонии Fashion Awards, которая отгремела 10 декабря в лондонском Альберт-холле. Помимо неожиданного выхода на сцену беременной Меган Маркл, которая наградила Клэр Уэйт Келлер в номинации "Дизайнер года", на вечере было объявлено имя лучшей модели 2018-го. За почетное звание боролись самые яркие представительницы этой сферы: Кайя Гербер, Белла Хадид, Винни Харлоу, Адут Акеч и Адвоа Абоа.
В итоге награда досталась 17-летней Кайе Гербер, которая "глобально воздействует на индустрию моды, и за последний год ее влияние вышло далеко за пределы подиума". Среди самых первых, кто смог поздравить Кайю с победой (а в зале собралось около 4 тысяч гостей!), была ее семья: родители Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер и брат Пресли, у которого в модельном бизнесе пока куда более скромные успехи.
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