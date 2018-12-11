British Fashion Awards 2018: парад дерзких платьев 

В лондонском Royal Albert Hall состоялась церемония British Fashion Awards 2018.
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В Лондоне прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2018, известная как «модный Оскар». Вот уже почти 30 лет на мероприятии чествуют тех, кто внес выдающийся вклад в индустрию моды.
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В этом году красная дорожка снова объединила самых популярных представителей кино, музыки и модной индустрии. Одни из самых ярких нарядов вечера продемонстрировали модели Кендалл Дженнер, пришедшая в прозрачном платье, и Кайя Гербер, которая уже не пугает чрезмерной худобой.
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К слову, Кайя в этом году пришла не одна, а вместе со всей своей звездной семьей.
Список победителей этого года выглядит так:
Бренд года— Gucci
Британский дизайнер года (мужская одежда) — Крейг Грин, Craig Green
Британский дизайнер года (женская одежда) — Клэр Уэйт Келлер, Givenchy
Дизайнер года (аксессуары) — Демна Гвасалия, Balenciaga
Восходящая звезда британской моды (мужская одежда) — Сэмюэл Росс, A-COLD-WALL
Восходящая звезда британской моды (женская одежда) — Ричард Куинн, Richard Quinn
Дизайнер года — Пьерпаоло Пиччоли, Valentino
Модель года — Кайя Гербер
Премия Изабеллы Блоу— Mert & Marcus
За выдающиеся достижения — Миучча Прада
Премия Swarovski — Вивьен Вествуд
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