British Fashion Awards 2018: парад дерзких платьев

В лондонском Royal Albert Hall состоялась церемония British Fashion Awards 2018.

East News

В Лондоне прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2018, известная как «модный Оскар». Вот уже почти 30 лет на мероприятии чествуют тех, кто внес выдающийся вклад в индустрию моды.

East News

В этом году красная дорожка снова объединила самых популярных представителей кино, музыки и модной индустрии. Одни из самых ярких нарядов вечера продемонстрировали модели Кендалл Дженнер , пришедшая в прозрачном платье, и Кайя Гербер, которая уже не пугает чрезмерной худобой.

East News

К слову, Кайя в этом году пришла не одна, а вместе со всей своей звездной семьей.

Список победителей этого года выглядит так:

Бренд года— Gucci

Британский дизайнер года (мужская одежда) — Крейг Грин, Craig Green

Британский дизайнер года (женская одежда) — Клэр Уэйт Келлер, Givenchy

Дизайнер года (аксессуары) — Демна Гвасалия, Balenciaga

Восходящая звезда британской моды (мужская одежда) — Сэмюэл Росс, A-COLD-WALL

Восходящая звезда британской моды (женская одежда) — Ричард Куинн, Richard Quinn

Дизайнер года — Пьерпаоло Пиччоли, Valentino

Модель года — Кайя Гербер

Премия Изабеллы Блоу— Mert & Marcus

За выдающиеся достижения — Миучча Прада

Премия Swarovski — Вивьен Вествуд