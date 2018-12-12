Рианна показала свое новое белье

Американская R’n’B— и поп-исполнительница Рианна представила новую «праздничную» линейку нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty. Рекламная кампания, для которой позировала сама певица, появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке Рианна сидит в бархатном кресле и демонстрирует черный бюстгальтер с разноцветными вставками, а также трусы и пояс с подвязками. Она также надела массивный головной убор из цветов, узкие солнечные очки, серьги-кольца, чулки и черные лаковые туфли.

@badgalriri