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Рианна показала свое новое белье 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: @badgalriri
Американская R’n’B— и поп-исполнительница Рианна представила новую «праздничную» линейку нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty. Рекламная кампания, для которой позировала сама певица, появилась в ее Instagram-аккаунте.
На снимке Рианна сидит в бархатном кресле и демонстрирует черный бюстгальтер с разноцветными вставками, а также трусы и пояс с подвязками. Она также надела массивный головной убор из цветов, узкие солнечные очки, серьги-кольца, чулки и черные лаковые туфли.
@badgalriri
В августе Рианна попала на обложку сентябрьского номера британского издания Vogue. Певица снялась в объемном цветочном головном уборе и оранжевых перчатках. Визажисты также подобрали Рианне насыщенно-бордовую глянцевую помаду и нарисовали карандашом тонкие черные полоски на месте бровей в стиле Марлен Дитрих.
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