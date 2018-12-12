Женский взгляд на мужские толстовки: глупо или модно?

Толстовки вошли в моду: мужчины всех возрастов сменили классические джемперы на эту молодежную штуку. Но всегда ли это выглядит круто? Спойлер: нет.

Людмила, 45 лет, учительница

Алина, 42 года, литературовед

Мария, 33 года, стилист-парикмахер

Лаура, 30 лет, домохозяйка Участницы дискуссии:

Толстовка с логотипом

Я Покупаю

Людмила: «Честно говоря, я не вижу ни криминала, ни красоты: обычная серая толстовка. Ну тигр… Вполне нейтральный вариант».

Алина: «Тот случай, когда по парню видно, что толстовка поддельная. У него точно нет денег на Kenzo».

Мария: «Образ неплохой, но я органически не переношу логотипы на видных местах, какой-то китч».

Лаура: «У меня есть деньги на дорогую толстовку, как бы сообщает нам парень, и я сфотографируюсь в ней на фоне помойки. Классная идея, чувак!»

Толстовка с забавным принтом

Я Покупаю

Людмила: «Здорово! У юноши экзотическая внешность, он отлично обыгрывает ее стилем одежды — молодежно, ярко, запоминается. Молодец!»

Алина: «Толстовка прикольная, но ему мала. Майка не должна торчать снизу, на мой взгляд. А вообще здорово, когда мужчины не стесняются носить яркое».

Мария: «Я не понимаю, что там написано, это Сальвадор Дали? Наверное, чтобы оценить юмор, надо понимать испанский. На парня мне приятно смотреть, он прикольный».

Лаура: «Спер толстовку у своей девушки? Какая-то она маленькая для него. А что яркая и с какой-то смешной мордой, я очень одобряю. Большинство мужчин не рискуют одеваться во что-то кроме синего и серого».

Толстовка с классическим принтом

Я Покупаю

Людмила: «Безупречно. Без надписи толстовка была бы скучной, а так вроде и не слишком уныло, и не слишком дерзко».

Алина: «Редкий случай, когда толстовка унисекс отлично смотрится на брутальном молодом человеке. Особенно класно, что подкладку сделали красной, освежает и привлекает внимание».

Мария: «Хороший мальчик, получи пятерку и возьми с полки пирожок! Толстовка обычная, нормальная, но образ слишком приторный».

Лаура: «Лучшее пока что! Красивый парень, красивая толстовка, классный цвет и принт».

Классическая однотонная толстовка

Я Покупаю

Людмила: «Хм, вы меня озадачили. Предыдущая толстовка была классной, а эта нет, но я совершенно не могу объяснить, в чем дело».

Алина: «Мне не нравится. Слишком "пожарный" цвет — без принта или каких-то деталей выглядит кричаще».

Мария: «Нормально смотрится, но не стоило ему затягивать капюшон — как удавка какая-то».

Лаура: «О, наконец-то толстовка по размеру. Но цвет неудачный, слишком плоский. Могло быть поинтереснее».

Толстовка с «говорящей» надписью

Я Покупаю

Людмила: «Иногда надписи бывают смешные или милые, но в данном случае "меньше болтай, больше целуй меня" — разбежался».

Алина: «Терпеть не могу таких павианов с псевдомачо-надписями "я крутой парень, все бабы мои". С другой надписью толстовка была бы прикольной».

Мария: «Сама по себе толстовка хороша, белые буквы на синем фоне яркие, но не кричащие. Но смысл надписи все портит».

Лаура: «Не люблю надписи в принципе. Гопник-стайл какой-то, как будто ему важно донести свой девиз до всех вокруг. Но всем вокруг наплевать».