Как одеться на новогодний корпоратив 

На новогодние праздники можно не только создать себе настроение, но и изменить образ. Обычно выбираются женственные и кокетливые платья и вечерние наряды. Далее разберем, что одеть на новогодний корпоратив в 2019 году.
Что одеть на новогодний корпоратив 2019
Мода диктует свои правила, в том числе, для зимы. Так на новогодний корпоратив предлагается использовать женскую одежду с акцентами на полупрозрачную ткань с блестками, различные аксессуары, в которых есть металлы, одежду с элементами бахромы и пышные наряды.
В дополнение рекомендуется использовать следующие детали:
- асимметричные платья;
- кружева;
- вышивку;
- воланы и рюши;
- цветные рисунки.
Также будет актуальной одежда, в которой есть металлизированная ткань и баска. В тренде гофрированные и плиссированные вещи. Если это будет домашняя обстановка, то наряды могут быть более откровенными и вызывающими, если это корпоратив в коллективе, то лучше выбирать платье закрытого формата, особенно для полных женщин.
Наиболее выгодно смотрятся элегантные и роскошные наряды. Они используются как для похода в ресторан, так и для новогодней встречи с коллегами. Для девушек небольшого роста лучше выбирать платья до колена, наиболее выгодный вариант с использованием корсета и оголенных плечей. Здесь важно учитывать, что плечи должны быть не слишком открытыми.
Для женщин за 40 нужно подбирать наряды с учетом их возраста. Учитывается не только образ жизни, но и внешние параметры, а также предпочтения в одежде. Не стоит выбирать молодежные наряды, поскольку они будут смотреться вызывающе.
Не рекомендуется использовать слишком мешковатые платья. Это совершенно не стильно и не современно. Для сотрудников офиса на новогодний корпоратив подойдут комбинезоны. Они могут быть с глубоким вырезом на груди, корсетом, открытыми плечами. Это идеальный вариант для тех, кому не нравится платье или кто хотел бы выглядеть по-другому.
Клео.Ру
С возрастом женщина меняется не только внешне но и внутри. Для многих остается открытым вопрос, что одеть на новогодний корпоратив в 2019 году, если женщине за 50. Если ориентироваться по фото, то лучше выбирать элегантные и изысканные наряды. Так всегда можно выделиться, подчеркнуть свое владение модой.
Желательно выбирать струящиеся, шелковые ткани или бархат. Чтобы выделиться в толпе, можно добавить в свой образ пайетки или использовать брючный костюм.
Таким образом, при выборе наряда на новогодний корпоратив нужно ориентироваться на следующие детали:
- Подбирать образ с учетом возрастной категории.
- Следить за модными тенденциями.
- Правильно подбирать текстуру ткани в соответствии с фигурой.
Дополнительно рекомендуется обращать внимание на внешние особенности. Например, кому-то идут больше брючные костюмы, а для полных дам подойдут удлиненные платья. Для корпоратива важно выбрать правильный макияж. Если make-up удачный, то он запросто создаст неповторимый образ и скроет морщины. Аналогичные критерии относятся к выбору прически.
После 50 лет можно смело экспериментировать в одежде. Важно выбрать наряд, который сможет подчеркнуть фигуру, например, это могут быть блестящие ткани. Роскошный образ поможет создать область декольте. Необходимо держать меру в силу возраста. Это значит, что не рекомендуется выбирать слишком яркие цвета и элементы, которые могут визуально старить даму.
Для полных женщин есть также варианты нарядов. Сейчас нет проблемы в том, чтобы выбрать наряд не только для стройных и миниатюрных девушек, но и для представителей женского пола в форме. Возникает вопрос, как одеться новогодний корпоратив в 2019 году женщине с размерами XL.
Ни в коем случае не нужно стесняться собственного тела, нужно просто научиться правильно выбирать наряды для себя, где будут видны достоинства и скроют недостатки. Не нужно расстраиваться, если фигура далека от идеала, если подобрать правильный фасон, то в любой одежде лук получится на 100%. Также можно подобрать интересную ткань и аксессуары.
Модные образы для женщин на корпоратив в ресторане
При ответе на вопрос, что одеть на новогодний корпоратив в 2019 году женщине, которой за 40 лет, нужно учитывать тематику мероприятия, на которую она приглашена. Учитывается место проведения встречи, время года и разные другие моменты.
Корпоратив в ресторане — это не вечер с друзьями или родственниками, с которыми легко можно расслабиться и выглядеть естественно. Сотрудниками компании придется в последующем и дальше выполнять свои должностные обязанности, соблюдать нормы приличия.
Если у компании dress-code, то не рекомендуется наряжаться слишком ярко и откровенно. Для корпоративного мероприятия нужно иметь уместный и скромный наряд. Важно придерживаться также следующие советов:
Не стоит надевать слишком откровенные образы. Недопустимы глубокие декольте, короткие юбки.
Яркие цвета лучше оставить дома. Неуместны яркие принты, они не подойдут для делового мероприятия.
Если встреча будет проводиться в расслабленном формате, то лучше оставить дома строгий костюм. Он будет более уместен для похода в офис на каждый день.
Не следует выбирать обтягивающую одежду, особенно если будут проводиться танцы и игры, то она будет сковывать движения. Нужно избегать дерзких и вульгарных нарядов, платье или костюм должен быть сдержанными и элегантными. Возраст добавляет лаконичности.
Яркие цвета больше подойдут девушкам, дамам за 40 наиболее подходящим вариантом станут сдержанные оттенки. Элегантность и изысканность сочетается в образе при грамотном подходе. Экстрим не приветствуется.
Клео.Ру
Стилисты обращают внимание на то, что нужно уточнять тематику вечеринки. Выбор наряда будет отличаться в зависимости от цели праздника. Место проведения мероприятия также играет роль для выбора одежды.
Например, новогодний корпоратив проводится в офисе, на природе или ресторане:
- При корпоративе в кафе и ресторане лучше выбирать коктейльные платья. У них может быть открытая спина или даже разрез. Если праздник проводится в коллективе, то можно выбрать классические брюки и жакет. Допустимо использование блузки с юбками. Для такого образа может быть только один яркий акцент. Образ легко дополняется украшениями, например, бижутерией и ювелирными изделиями.
- Если праздник проходит в офисе и обстановка для сотрудников будет обычной, то так же выбирается наряд. Это коктейльное платье, брюки, юбка до колена или платье футляр. Чтобы образ был торжественный, подбираются сережки, бусы и кулоны.
- При отдыхе на природе рекомендуется брать удобную одежду и обувь. Подходят джинсы, брюки, футболки и топы. В качестве альтернативного варианта выбирается вязаное трикотажное платье, которое легко дополняются поясом. Выигрышный вариант — длинная юбка в сочетании со свитером. Для того чтобы добавить изюминку в наряд, выбирается крупная бижутерия или кулон на шею.
Для ночного клуба подходят удобные вещи, поскольку нужно будет провести много времени в движении по танцполу. Надевается укороченное платье, брюки и юбки. Они украшаются пайетками, блестками, делается все, чтобы образ был эффектным. Пригодятся элементы из кожи, золота и серебра, а также черные акценты.
Можно воспользоваться дополнительными советами, чтобы выглядеть идеально на новогодние праздники:
- Если вечеринка проводится в стиле ретро, бала-маскарада, то одежда должна быть подобрана в соответствии с тематикой. При отсутствии конкретной темы нужно обратить внимание на цветовую гамму. Например, определенный цвет может символизировать приходящий год. Для офиса платья и костюмы лучше использовать более сдержанного формата, а для праздника в ресторане могут быть шикарные изысканные платья.
- Когда не получается определиться со своими предпочтениями, то лучше выбрать классику. Это может быть маленькое черное платье, оно никогда не теряет своей актуальности. Для творческих личностей рекомендуется читать модные журналы и женские сайты, где черпаются идеи для создания образов.
- Чтобы образ получился максимально идеальным, необходимо добавить несколько деталей. Благодаря акцентам создается шик и торжественность. Цвет обуви также подбирается в зависимости от преобладающего тона одежды. Иногда яркие туфли становятся акцентом, важно чтобы при этом образ в целом был выполнен в сдержанных тонах.
Для корпоративных мероприятий подойдут различные броши и браслеты. Нужно учитывать, что в наряде обычно выбирается один акцент. Аксессуары должны быть в соответствии с цветом обуви.
Беспроигрышный образ для корпоративной вечеринки — умеренная цветовая гамма. Она смотрится одновременно празднично и благородно. Это могут быть такие цвета как темно-синий, фиолетовый, темно-зеленый и пурпурный цвет. К модным трендам сейчас относятся пастельные оттенки.
Общие правила и советы выбора наряда
Чтобы правильно выбрать наряд на новогодний корпоратив, нужно придерживаться таких рекомендаций:
- Обязательно следить за тем, чтобы вещь подходила по размеру. Слишком обтягивающий и свободный наряд будет смотреться невыгодно. Он будет обращать внимание на лишних килограммах, либо визуально увеличивать вес.
- Самая выигрышная длина — до середины колена, особенно это актуально для пышных дам. Для обладательниц красивых ног юбка может быть выше колена в пределах 10 сантиметров.
- Лучше выбирать струящиеся ткани.
- Стилисты советуют придерживаться нарядов, в которых есть вертикальные линии, так визуально вытягивается фигура. Это может быть как V-образный вырез, так и вертикальные рисунки. Чтобы подчеркнуть талию, можно использовать пояс.
- Если у женщины есть лишние килограммы, и ей нужно скорректировать объемы живота и бедер, то тогда подойдет платье в виде футляра.
Клео.Ру
При выборе платья нужно ориентироваться на свою фигуру, понимать, какие есть достоинства и недостатки. Можно выбирать подходящие цвета для своего цветотипа, играть с текстурой и тканями, добавлять аксессуары. При правильном выборе наряда пышные дамы могут выглядеть намного выгоднее, чем худые.
Если у дамы фигура груша, то тогда рекомендуется выбирать платье с длинным и пышным низом. Так в глазах окружающих не виден живот и бока, все внимание сконцентрировано на груди. Для визуальной стройности фигуры можно использовать фасон с запахом, получается акцент на талии. Есть и другие варианты для полных женщин — асимметричный наряд. Платье или юбка делается удлиненной сзади. Изысканности образу могут предать обнаженные плечи.
К особенностям 2019 года в моде можно отнести такие детали:
- Подбираются наряды в пепельно-серых тонах. Это цвет как символ постоянства и спокойствия. Выбирается ткань с люрексом, которая обшивается стразами, пайетками.
- Актуален также будет белый и пастельный цвет. Если выбрать классический черный цвет, этот наряд всегда будет в выигрыше.
- При сочетании с нарядом в аксессуарах используется розовый, желтый и красный цвет.
2019 годом по восточному календарю покровительствует желтая свинья. Это означает, что будем доминировать интеллект и роскошь. При выборе праздничного наряда рекомендуется следовать трендам и идти в ногу с модой. Можно воплощать в реальности свои самые смелые желания и замыслы. Желательно в воображении не ограничиваться в деталях. Подойдут наряды желтого, золотого и коричневого цветов. Дополнительно используются оттенки красного, зеленого, оранжевого, розового и синего цвета.