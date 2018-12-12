Как одеться на новогодний корпоратив

На новогодние праздники можно не только создать себе настроение, но и изменить образ. Обычно выбираются женственные и кокетливые платья и вечерние наряды. Далее разберем, что одеть на новогодний корпоратив в 2019 году.

Что одеть на новогодний корпоратив 2019

Мода диктует свои правила, в том числе, для зимы. Так на новогодний корпоратив предлагается использовать женскую одежду с акцентами на полупрозрачную ткань с блестками, различные аксессуары, в которых есть металлы, одежду с элементами бахромы и пышные наряды.

асимметричные платья;

кружева;

вышивку;

воланы и рюши;

цветные рисунки. В дополнение рекомендуется использовать следующие детали:

Также будет актуальной одежда, в которой есть металлизированная ткань и баска. В тренде гофрированные и плиссированные вещи. Если это будет домашняя обстановка, то наряды могут быть более откровенными и вызывающими, если это корпоратив в коллективе, то лучше выбирать платье закрытого формата, особенно для полных женщин.

Наиболее выгодно смотрятся элегантные и роскошные наряды. Они используются как для похода в ресторан, так и для новогодней встречи с коллегами. Для девушек небольшого роста лучше выбирать платья до колена, наиболее выгодный вариант с использованием корсета и оголенных плечей. Здесь важно учитывать, что плечи должны быть не слишком открытыми.

Для женщин за 40 нужно подбирать наряды с учетом их возраста. Учитывается не только образ жизни, но и внешние параметры, а также предпочтения в одежде. Не стоит выбирать молодежные наряды, поскольку они будут смотреться вызывающе.

Не рекомендуется использовать слишком мешковатые платья. Это совершенно не стильно и не современно. Для сотрудников офиса на новогодний корпоратив подойдут комбинезоны. Они могут быть с глубоким вырезом на груди, корсетом, открытыми плечами. Это идеальный вариант для тех, кому не нравится платье или кто хотел бы выглядеть по-другому.

Клео.Ру

С возрастом женщина меняется не только внешне но и внутри. Для многих остается открытым вопрос, что одеть на новогодний корпоратив в 2019 году, если женщине за 50. Если ориентироваться по фото, то лучше выбирать элегантные и изысканные наряды. Так всегда можно выделиться, подчеркнуть свое владение модой.

Желательно выбирать струящиеся, шелковые ткани или бархат. Чтобы выделиться в толпе, можно добавить в свой образ пайетки или использовать брючный костюм.

Подбирать образ с учетом возрастной категории.

Следить за модными тенденциями.

Правильно подбирать текстуру ткани в соответствии с фигурой. Таким образом, при выборе наряда на новогодний корпоратив нужно ориентироваться на следующие детали:

Дополнительно рекомендуется обращать внимание на внешние особенности. Например, кому-то идут больше брючные костюмы, а для полных дам подойдут удлиненные платья. Для корпоратива важно выбрать правильный макияж. Если make-up удачный, то он запросто создаст неповторимый образ и скроет морщины. Аналогичные критерии относятся к выбору прически.

После 50 лет можно смело экспериментировать в одежде. Важно выбрать наряд, который сможет подчеркнуть фигуру, например, это могут быть блестящие ткани. Роскошный образ поможет создать область декольте. Необходимо держать меру в силу возраста. Это значит, что не рекомендуется выбирать слишком яркие цвета и элементы, которые могут визуально старить даму.

Для полных женщин есть также варианты нарядов. Сейчас нет проблемы в том, чтобы выбрать наряд не только для стройных и миниатюрных девушек, но и для представителей женского пола в форме. Возникает вопрос, как одеться новогодний корпоратив в 2019 году женщине с размерами XL.

Ни в коем случае не нужно стесняться собственного тела, нужно просто научиться правильно выбирать наряды для себя, где будут видны достоинства и скроют недостатки. Не нужно расстраиваться, если фигура далека от идеала, если подобрать правильный фасон, то в любой одежде лук получится на 100%. Также можно подобрать интересную ткань и аксессуары.

Модные образы для женщин на корпоратив в ресторане

При ответе на вопрос, что одеть на новогодний корпоратив в 2019 году женщине, которой за 40 лет, нужно учитывать тематику мероприятия, на которую она приглашена. Учитывается место проведения встречи, время года и разные другие моменты.

Корпоратив в ресторане — это не вечер с друзьями или родственниками, с которыми легко можно расслабиться и выглядеть естественно. Сотрудниками компании придется в последующем и дальше выполнять свои должностные обязанности, соблюдать нормы приличия.

Если у компании dress-code, то не рекомендуется наряжаться слишком ярко и откровенно. Для корпоративного мероприятия нужно иметь уместный и скромный наряд. Важно придерживаться также следующие советов:

Не стоит надевать слишком откровенные образы. Недопустимы глубокие декольте, короткие юбки.

Яркие цвета лучше оставить дома. Неуместны яркие принты, они не подойдут для делового мероприятия.

Если встреча будет проводиться в расслабленном формате, то лучше оставить дома строгий костюм. Он будет более уместен для похода в офис на каждый день.

Не следует выбирать обтягивающую одежду, особенно если будут проводиться танцы и игры, то она будет сковывать движения. Нужно избегать дерзких и вульгарных нарядов, платье или костюм должен быть сдержанными и элегантными. Возраст добавляет лаконичности.

Яркие цвета больше подойдут девушкам, дамам за 40 наиболее подходящим вариантом станут сдержанные оттенки. Элегантность и изысканность сочетается в образе при грамотном подходе. Экстрим не приветствуется.

Клео.Ру

Стилисты обращают внимание на то, что нужно уточнять тематику вечеринки. Выбор наряда будет отличаться в зависимости от цели праздника. Место проведения мероприятия также играет роль для выбора одежды.

Например, новогодний корпоратив проводится в офисе, на природе или ресторане: При корпоративе в кафе и ресторане лучше выбирать коктейльные платья. У них может быть открытая спина или даже разрез. Если праздник проводится в коллективе, то можно выбрать классические брюки и жакет. Допустимо использование блузки с юбками. Для такого образа может быть только один яркий акцент. Образ легко дополняется украшениями, например, бижутерией и ювелирными изделиями. Если праздник проходит в офисе и обстановка для сотрудников будет обычной, то так же выбирается наряд. Это коктейльное платье, брюки, юбка до колена или платье футляр. Чтобы образ был торжественный, подбираются сережки, бусы и кулоны. При отдыхе на природе рекомендуется брать удобную одежду и обувь. Подходят джинсы, брюки, футболки и топы. В качестве альтернативного варианта выбирается вязаное трикотажное платье, которое легко дополняются поясом. Выигрышный вариант — длинная юбка в сочетании со свитером. Для того чтобы добавить изюминку в наряд, выбирается крупная бижутерия или кулон на шею.

Для ночного клуба подходят удобные вещи, поскольку нужно будет провести много времени в движении по танцполу. Надевается укороченное платье, брюки и юбки. Они украшаются пайетками, блестками, делается все, чтобы образ был эффектным. Пригодятся элементы из кожи, золота и серебра, а также черные акценты.

Можно воспользоваться дополнительными советами, чтобы выглядеть идеально на новогодние праздники: Если вечеринка проводится в стиле ретро, бала-маскарада, то одежда должна быть подобрана в соответствии с тематикой. При отсутствии конкретной темы нужно обратить внимание на цветовую гамму. Например, определенный цвет может символизировать приходящий год. Для офиса платья и костюмы лучше использовать более сдержанного формата, а для праздника в ресторане могут быть шикарные изысканные платья. Когда не получается определиться со своими предпочтениями, то лучше выбрать классику. Это может быть маленькое черное платье, оно никогда не теряет своей актуальности. Для творческих личностей рекомендуется читать модные журналы и женские сайты, где черпаются идеи для создания образов. Чтобы образ получился максимально идеальным, необходимо добавить несколько деталей. Благодаря акцентам создается шик и торжественность. Цвет обуви также подбирается в зависимости от преобладающего тона одежды. Иногда яркие туфли становятся акцентом, важно чтобы при этом образ в целом был выполнен в сдержанных тонах.

Для корпоративных мероприятий подойдут различные броши и браслеты. Нужно учитывать, что в наряде обычно выбирается один акцент. Аксессуары должны быть в соответствии с цветом обуви.

Беспроигрышный образ для корпоративной вечеринки — умеренная цветовая гамма. Она смотрится одновременно празднично и благородно. Это могут быть такие цвета как темно-синий, фиолетовый, темно-зеленый и пурпурный цвет. К модным трендам сейчас относятся пастельные оттенки.

Общие правила и советы выбора наряда

Обязательно следить за тем, чтобы вещь подходила по размеру. Слишком обтягивающий и свободный наряд будет смотреться невыгодно. Он будет обращать внимание на лишних килограммах, либо визуально увеличивать вес. Самая выигрышная длина — до середины колена, особенно это актуально для пышных дам. Для обладательниц красивых ног юбка может быть выше колена в пределах 10 сантиметров. Лучше выбирать струящиеся ткани. Стилисты советуют придерживаться нарядов, в которых есть вертикальные линии, так визуально вытягивается фигура. Это может быть как V-образный вырез, так и вертикальные рисунки. Чтобы подчеркнуть талию, можно использовать пояс. Если у женщины есть лишние килограммы, и ей нужно скорректировать объемы живота и бедер, то тогда подойдет платье в виде футляра. Чтобы правильно выбрать наряд на новогодний корпоратив, нужно придерживаться таких рекомендаций:

Клео.Ру

При выборе платья нужно ориентироваться на свою фигуру, понимать, какие есть достоинства и недостатки. Можно выбирать подходящие цвета для своего цветотипа, играть с текстурой и тканями, добавлять аксессуары. При правильном выборе наряда пышные дамы могут выглядеть намного выгоднее, чем худые.

Если у дамы фигура груша, то тогда рекомендуется выбирать платье с длинным и пышным низом. Так в глазах окружающих не виден живот и бока, все внимание сконцентрировано на груди. Для визуальной стройности фигуры можно использовать фасон с запахом, получается акцент на талии. Есть и другие варианты для полных женщин — асимметричный наряд. Платье или юбка делается удлиненной сзади. Изысканности образу могут предать обнаженные плечи.

К особенностям 2019 года в моде можно отнести такие детали: Подбираются наряды в пепельно-серых тонах. Это цвет как символ постоянства и спокойствия. Выбирается ткань с люрексом, которая обшивается стразами, пайетками. Актуален также будет белый и пастельный цвет. Если выбрать классический черный цвет, этот наряд всегда будет в выигрыше. При сочетании с нарядом в аксессуарах используется розовый, желтый и красный цвет.

2019 годом по восточному календарю покровительствует желтая свинья. Это означает, что будем доминировать интеллект и роскошь. При выборе праздничного наряда рекомендуется следовать трендам и идти в ногу с модой. Можно воплощать в реальности свои самые смелые желания и замыслы. Желательно в воображении не ограничиваться в деталях. Подойдут наряды желтого, золотого и коричневого цветов. Дополнительно используются оттенки красного, зеленого, оранжевого, розового и синего цвета.