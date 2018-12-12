Как правильно выбрать зимнее пальто

Близятся холода, а вы еще ходите в легкой куртке? Пора сменить верх на теплое пальто, а на какое именно, вам подскажет WomanHit.ru Многие задаются вопросом, зачем нужно пальто, если есть куртки? Однако с помощью пальто можно подчеркнуть женственность и элегантность. Если вы думаете, что его могут позволить только очень взрослые дамы, то вы ошибаетесь. Сейчас существует огромный выбор всевозможных моделей, женщина любого возраста сможет найти что-то для себя.

Какое же пальто выбрать?

При выборе пальто опирайтесь не только на модные тренды, но и учитывайте особенности своей фигуры и вкус. Мы подобрали несколько вариантов.

Очень важен цвет. Выбирая пальто для походов на работу, отдавайте предпочтение классическим цветам, например, черному. Если черный цвет для вас слишком мрачный, присмотритесь к бежевому варианту. Этот цвет придаст вам больше женственности и освежит. Белое пальто, конечно, смотрится шикарно, но уж очень оно маркое. Если есть желание добавить ярких красок, возьмите синее или красное пальто.

Перейдем к вопросу о различии фасонов:

Пальто с поясом (приталенное). Это классический вариант, оно придаст вам больше женственности. Кстати, такой вариант могут себе позволить и женщины с пышными формами.

Выбирайте прямое пальто, если хотите скрыть недостатки фигуры.

Пальто с завышенной талией будет прекрасным вариантом для девушек с проблемами лишнего объема в области живота и бедер.

Обладательницы спортивной и подтянутой фигуры могут смело выбирать пальто-накидку.

В этом сезоне особо актуальны модели в стиле милитари.

Для стройных дам отличным вариантом будет пальто с запахом.

Если вашим бедрам можно позавидовать, выбирайте короткое пальто.

Спортивным девушкам по стилю и по настроению подойдет пальто-шинель.

Пальто с коротким рукавом придаст вам больше женственности.

Теперь вы знакомы с основными фасонами зимнего пальто, и мы уверены, что у вас не возникнет проблем с выбором.