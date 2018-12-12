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Названы самые стильные люди года 

Lenta.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Британский журнал Dazed опубликовал рейтинг самых стильных людей 2018 года.
Первое место издание отдало американскому актер Джеффу Голдблюму, известному участием в фильмах «Муха» и «День независимости». Голдблюм, «в гардеробе которого, вероятно, самая большая коллекция рубашек Prada», несколько раз выкладывал в Instagram рубашки модного дома с уникальным дизайном.
На второе место попала американская хип-хоп-исполнительница Карди Би, которая занимала первые ряды на показах дизайнеров Александра Вэнга, Марка Джейкоба и Джереми Скотта в одежде из их последних коллекций.
Третьей стала французская инди-поп-исполнительница Элоиза Летисье, более известная под псевдонимом Christine and the Queens. В этом году певица коротко отстригла волосы и сократила псевдоним до Chris.
Следующим в списке оказался канадский поп-R’n’B-певец Джастин Бибер, которого не раз замечали в рубашке с гавайским принтом и с негустыми усами.
Издание также отметило британского актера Дэниела Дэй-Льюиса, эстонского рэпера Томми Кэша, американскую топ-модель Беллу Хадид и рэпера ASAP Rocky.
В ноябре историк моды Александр Васильев назвал имя иконы стиля современной России. По его мнению, на эту роль идеально подходит телеведущая и главная героиня шоу «Замуж за Бузову» 32-летняя Ольга Бузова.
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