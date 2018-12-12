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H&M объявил о новой лимитированной коллекции 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Модный бренд H&M объявил о предстоящем выпуске совместной коллекции с шведской маркой Eytys. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 декабря.
Марка Eytys известна своей унисекс-концепцией, а также обувью на массивной подошве и характерным кроем. В капсульную линию Eytys x H&M вошли одежда и обувь для детей и взрослых: кроссовки и ботинки из кожи, замши и текстиля, куртки, топы, брюки из саржи, искусственной лаковой кожи нейлона, а также джинсы из так называемого «сырого денима».
Обувь разработана совместно с внутренней командой дизайнеров H&M. Фирменная подошва Eytys в коллаборации сделана еще более массивной. Обувь продается в коробке, оформленной по рисунку художницы Зои Барца (Zoe Barcza). Цветовая палитра коллекции — бyтылoчнo-зeленый, желтый «цвет школьного автобуса», бежевый-хаки, темный индиго, черный и белый.
«Мы хотим рассказать покупателям H&M философию нашего динамичного и свободного бренда, где настоящий смелый дизайн размывает границы гендера, — сказал Макс Шиллер, креативный директор Eytys. — Наша коллаборация посвящена пропорциям. Мы создали абсолютный унисекс образ, играя со свободными формами и массивной архитектурной обувью. Это базовой образ в стиле Eytys, который придаст уверенности в себе и собственном стиле».
Бренд Eytys основан в Швеции в 2013 году. Самый известный продук марки — массивные кроссовки на толстой подошве, изготовленные из текстиля, кожи либо синтетических материалов.
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