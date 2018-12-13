Корсеты и стринги: как изменилось нижнее белье

С начала XX века самая интригующая и интимная часть женского гардероба претерпела не просто значительные, а революционные изменения. Сегодня женщины не стремятся скрыть как можно больше тела под многочисленными слоями нежного шелка, теперь девиз — чем меньше, тем лучше. В наше время нижнее белье является неотъемлемой частью внешнего вида.

Мы решили вспомнить все десятилетия прошлого века, каждое из которых означало переход к чему-то новому и прекрасному.

1900-е годы — чулки, панталоны, корсеты, нижняя юбка, блузка и вторая юбка — все это надевалось под верхнюю одежду.

1910-е годы. Первое десятилетие века увидело дебют более открытого и провокационного белья (более глубокий вырез, панталоны стали короче). Такое нижнее белье первое время ассоциировалось с куртизанками.

1920-е годы. Такое масштабное историческое событие, как Первая мировая война, повлияло на все сферы жизни человека, в том числе на моду. Вырос спрос на более практичную и удобную одежду. Появились платья, для которых не требовался корсет. Он был заменен на комбинации и бюстгальтеры.

1930-е годы. Тенденция к простоте и удобству развивается еще больше.

Начиная с 1930-х неотъемлемой частью образа женщин стали чулки. Такое изменение было спровоцировано появлением более коротких юбок.

1940-е годы. Типичное белье для этого времени — бюстгальтер, трусики и нижняя юбка.

1950-е годы. Кристиан Диор представил свой стиль New Look, отличающийся классическими силуэтами — тонкая талия, пышная грудь и округлые бедра. Это десятилетие охарактеризовалось появлением конусовидных бюстгальтеров — именно такая форма считалась самой привлекательной.

В середине XX века появилась легкая интерпретация корсета, которая выгодно подчеркивала талию. Также вошло в моду черное белье.

1960-е годы. Форма бюстгальтеров становится мягче. Одной из законодательниц моды стала юная Брижит Бардо — неоспоримая икона стиля десятилетия.

Были изобретены прототипы современных лифчиков с эффектом пуш-ап — небольшие встроенные вкладки надувались и поднимали грудь.

1970-е годы. Символом этого десятилетия и новой сексуальной революции становится минимализм. Мэри Куант создает коллекцию с мини-юбками.

Худоба становится модным требованием. Нижнее белье 70-х отличается простотой — подчеркивает стройную фигуру и не сковывает движения.

1980-е годы охарактеризовались возрождением люксового белья. Модные дома наперебой старались удовлетворить самый изысканный вкус. На смену классическому черному пришло женственное, роскошное белье из шелка и кружева.

1990-е годы. Предметы нижнего белья стали еще более откровенными и оставляли все меньше простора для фантазии.

Та граница, которая существовала между верхней одеждой и нижним бельем, стала почти незаметна. Женщины перестали прятать корсеты и бюстгальтеры.

В настоящее время никаких революционных изменений в индустрии моды и нижнего белья нет. Модные дома посвящают все свое время улучшению уже существующих дизайнов, доводя их до совершенства.