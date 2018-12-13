Шопинг на распродажах: секреты профессионалов

Новогодние праздники — лучшее время, чтобы порадовать себя обновками. WomanHit.ru даст вам несколько подсказок, как не прогадать с выбором

Сезон зимних распродаж можно считать официально открытым! Но не спешите расталкивать локтями толпу перед дверями магазина, сначала нужно определиться, что именно вам необходимо, сколько вы готовы потратить и как подгадать время для лучшего похода по магазинам, чтобы не заработать нервное расстройство. Мы приготовили для вас небольшую инструкцию по осуществлению шопинга в условиях глобальных распродаж.

Вам нужно подготовиться

Запаситесь терпением. Совсем не обязательно отслеживать поступление новой коллекции в ваш любимый магазин. Цены вас не порадуют. Постарайтесь предугадать примерные даты начала распродаж и к этому времени отложить необходимую сумму на покупку вещи, которую вы собирались приобрести несколькими месяцами ранее. Во-первых, вы сэкономите, а, во-вторых, сможете приобрести аксессуар или прикупить подарок близким и друзьям. Просмотрите вещи заранее на пресейлах, они стартуют за пару недель до первого дня распродажи. Для большей экономии отправляйтесь в магазин через неделю-две после официального старта, ведь чем дальше, тем больше скидки. Однако учтите, что со временем шансы купить желаемую вещь уменьшаются. Грамотно рассчитывайте свое время.

Выбираем оптимальное время

Когда вы собрались с духом и уже точно готовы отправиться на поиски вещи мечты в корзинах бутиков, нужно определить, в какое время вы сможете совершить шопинг максимально комфортно. Идеальный вариант — будние дни в дневное время. Если вы психологически не готовы столкнуться с огромным количеством обезумевших от низких цен людей, выходные — не ваш вариант. Кстати, утренний шопинг — максимально эффективный, так как консультанты после открытия аккуратно развешивают вещи, сортируют по брендам и цветам, так что вам не составит труда найти подходящую модель.

Охладите пыл и думайте головой

Конечно, за неимением времени и в суматохе мы можем схватить все, что видим перед собой, а придя домой, уныло повесить вещь в шкаф, понимая, что никогда ее не наденете. Хотя часто мы все же совершаем рациональные покупки, представляя себя в ситуациях, которых на деле не происходит, и также вешаем вещь в шкаф за ненадобностью. Отталкивайтесь от реальной жизни, подумайте, какова вероятность, что в ближайшее время вы посетите Венский бал, действительно ли вам нужно это платье в пол? Мы не запрещаем мечтать, но все же реально оценивайте свои возможности.

Стремитесь к простоте

Откажитесь от вещей, требующих комплектующих деталей. Представьте, сколько еще покупок вам придется совершить, чтобы дополнить эту кофточку со стразами. Ведь это отнюдь не базовый гардероб. Важно искать вещи, которые легко сочетаются с теми вещами, которые у вас уже есть, либо для вас не будет проблемой приобрести несколько аксессуаров для этой шикарной блузки, без которой, как вам кажется, вы просто не можете уйти из магазина.

Загляните в сегмент класса «люкс»

Нет, совершенно не обязательно приобретать платье Chanel за несколько сотен тысяч рублей. Мы предлагаем вам пройтись по модным бутикам, чтобы присмотреть подходящий вам фасон. После чего вы можете гордо направиться на распродажу в вашем торговом центре и с большой вероятностью приобрести похожую вещь, но стоить она будет раз в десять дешевле. Тем более в последнее время люксовые бренды копируют молодежный стиль, что благоприятно сказывается на моделях из масс-маркета, которые отличаются от «люкса» только качеством материалов.

Выгодных вам покупок!