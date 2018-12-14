Для чего был придуман каблук

Современные модницы обожают туфли на шпильках, но мало кто из них знает, что изначально каблуки были придуманы вовсе не для того, чтобы сделать женские ножки изящнее.

Долгое время каблуки носили только мужчины. Точно не известно, когда именно появился этот «аксессуар», но в истории сохранились упоминания о том, что еще в Древней Греции актеры использовали на сцене обувь, увеличивающую рост, а в Древнем Египте ботинки с каблуками обували земледельцы, отправляющиеся в поле. Каблуки создавали упор и крестьянам было удобнее передвигаться по земле.

Но многие исследователи все же полагают, что каблук, наиболее похожий на тот, что мы привыкли видеть сейчас, «прикрепили» впервые к обуви для верховой езды в XVI веке: с их помощью ноги наездников устойчивее держались в стремени.

И лишь в XVII веке носить обувь на каблуках начали женщины. Причем туфли и сапоги с приподнятой пяткой поначалу были привилегией лишь дам высшего общества.

Мужчины тоже продолжали носить обувь на каблуках вплоть до XVIII века. И лишь с начала восемнадцатого столетия каблуки стали частью исключительно женского гардероба.